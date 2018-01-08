Elveda Mahmut hoca

HababamSınıfı, yetim kaldı... Türk tiyatrosunun ve sinemasının Mahmut Hocası, babası, ustası Münir Özkul'u on binlerce seveni yalnız bırakmadı. Türkiye'nin hafızasına Mahmut Hoca karakteriyle kazınan 93 yaşındaki Özkul, dün sonsuzluğa uğurlandı. Özkul için ilk tören Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapıldı. Son yolculuğunda Özkul'u ailesi, arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Özkul için son görev, Teşvikiye Camii'nde yapıldı. Cenaze namazının ardından Özkul'un tabutu "Mahmut Hoca" "Hababam güm güm güm" sloganlarıyla omuzlara alındı. Yeşilçam'ın dev çınarı, daha sonra dualar ve gözyaşlarıyla Bakırköy Mezarlığı'nda sonsuzluğa uğurlandı...
EN SANSLIMIZUMMAN'DI Münir Özkul'un cenaze törenine aynı yastığa baş koyduğu eski hayat arkadaşları da katıldı. Tören öncesikonuşan Özkul'un eşi UmmanÖzkul, gözyaşlarını tutamadı."Çok üzgünüm, hep yanımdaolmasını istiyordum ama..." ifadesini kullandı. Eski eş Suna Selen, Özkul'a destek olmaya çalıştı. Selen, "Çok değerli bir sanatçımızdı. Şunu da söyleyeyim, böyle birmelekle beraber olduğu içinşanslıydı. Aslında Umman Hanım hepimizin şansıydı. Hepimiz biliyoruz ne kadar yaşamını uzattığını, iyi baktığını" ifadelerini kullandı.
Güler Özkul, babasını şu sözlerle anlattı: "Güzellikleri çok severdi. Güzel kadınları, sesleri severdi. Güzel giyinmeyi severdi. Eminim şimdi sizi görüyordur."
Münir Özkul'un cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Yıldırım, Özkul'un yakınlarına başsağlığı diledi.
'BİZİM BABAMIZDI'
Usta ismi son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı. Hababam Sınıfı filminde Münir Özkul birlikte rol alan ve "Hayta İsmail" olarak akıllara kazınan Ahmet Arıman, acısını "Bütün Türkiye'ye örnek olmuş bir insan" sözleriyle anlattı. Yine Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" lakaplı öğrenciyi oynayan Tuncay Akça, Özkul'un üzerinde çok emeği olduğunu anlattı. "Bizi buraya getiren bir insan, hocamızdı, babamızdı" ifadesini kullandı.
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