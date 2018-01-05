Keçi inadı

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Bolu'nun Seben Yuva köyü Çeltikderesi mevkiinde Hasan Çelik'e ait 4 keçi mahsur kaldı. Yaklaşık 100 metre yükseklikteki uçurumdan hayvanları indiremeyen Hasan Çelik, yardım istedi. Bölgeye gelen 5 kişilik AFAD ekibi, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu halatlarla aşağı inerek mahsur kalan keçilere ulaştı. İnatçı keçiler, halatla yukarı çekildikten sonra sahibine teslim edildi.
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