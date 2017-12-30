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'a 80 milyonluk şok

Cem Uzana 80 milyonluk şok
TMSF'NİN, 10 yılı aşkın süredir iş adamı 'a yönelik yürüttüğü çalışmada önemli bir gelişme yaşandı. Uzan'ın İsviçre'deki hesaplarından 80 milyon TL dün itibari ile 'nin hesaplarına geçti. Adalet Bakanlığı, Uzan'ın İsviçre'deki bankalarında bulunan paraları ile ilgili özel bir savcı görevlendirmişti. Söz konusu hesaplara ilişkin yeni gelişmelerin de yaşanabileceği öğrenildi.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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