Yıldızlı adalet

Adliyede temizlikçilik yapan Gökhan Yıldız, eski eşini ve 5 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti. Mahkeme de ‘Pişmanım’ dedi. Ancak hakim affetmedi. Caniye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi...
Mahkeme, tüyler ürperten katliamın failini affetmedi. Korkunç olay, geçtiğimiz 29Mart günü, Hatay'ın İskenderunİlçesi'nde meydana geldi. Kayseri Adliyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Gökhan Yıldız (29), iddiaya göre, boşandığı eşi EsraYalçın (28) ile konuşmak istedi. Barışmak amacıyla eski eşininİskenderun'daki evine gitti. Çift burada sohbet etti. Ancakaralarındaki anlaşmazlıklar yinebaş gösterdi. Cinnet getiren Yıldız, tartışma sırasında eski eşi Yalçın ile 5 yaşındaki kızı Beren'i bıçaklayarak, katletti. Kanlar içinde kalan anakızolay yerinde hayatlarınıkaybetti. Daireden gelen ürkütücü sesleri duyan komşular ise durumu polise bildirdi. Eve giden ekipler, Gökhan Yıldız'ı kelepçeledi. Cani adam tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Dün de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı İskenderun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmadapişman olduğunu söyleyenYıldız, 'kızını öldürmek'tenağırlaştırılmış müebbet, 'eskieşini öldürmek'ten ise müebbethapis cezasına çarptırıldı.
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