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Yıldızlı adalet

Adliyede temizlikçilik yapan , eski eşini ve 5 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti. Mahkeme de ‘Pişmanım’ dedi. Ancak hakim affetmedi. Caniye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi...

Yıldızlı adalet
Mahkeme, tüyler ürperten katliamın failini affetmedi. Korkunç olay, geçtiğimiz 29 Mart günü, Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde meydana geldi. Kayseri Adliyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Gökhan Yıldız (29), iddiaya göre, boşandığı eşi Esra Yalçın (28) ile konuşmak istedi. Barışmak amacıyla eski eşinin İskenderun'daki evine gitti. Çift burada sohbet etti. Ancak aralarındaki anlaşmazlıklar yine baş gösterdi. Cinnet getiren Yıldız, tartışma sırasında eski eşi Yalçın ile 5 yaşındaki kızı Beren'i bıçaklayarak, katletti. Kanlar içinde kalan anakız olay yerinde hayatlarını kaybetti. Daireden gelen ürkütücü sesleri duyan komşular ise durumu polise bildirdi. Eve giden ekipler, 'ı kelepçeledi. Cani adam tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Dün de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı İskenderun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada pişman olduğunu söyleyen Yıldız, 'kızını öldürmek'ten ağırlaştırılmış müebbet, 'eski eşini öldürmek'ten ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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