KHK polemiği

KanunHükmündeKararname'niniki konusutartışmalarıberaberindegetirdi. 15Temmuzdarbegirişiminekatılanlarınbadem kurusurenginde,terörsuçlularınınise gri renktetek tip kıyafetgiymesineCHP itiraz etti. KHK'daki "15 Temmuz darbe girişimive terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindekieylemlerin bastırılması kapsamında hareket edenkişilerin hiçbir hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğuolmayacak" maddesi ise muhalefet tarafından eleştirildi.Ancak AK Parti maddenin sadece 15 Temmuzgecesi ve 16 Temmuz sabahını kapsadığını belirtti.
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