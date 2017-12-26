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KHK polemiği

KHK polemiği
Kanun Hükmünde Kararname'nin iki konusu tartışmaları beraberinde getirdi. 15 Temmuz darbe girişimine katılanların badem kurusu renginde, terör suçlularının ise gri renkte tek tip kıyafet giymesine CHP itiraz etti. KHK'daki "15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişilerin hiçbir hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu olmayacak" maddesi ise muhalefet tarafından eleştirildi. Ancak AK Parti maddenin sadece 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahını kapsadığını belirtti.
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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