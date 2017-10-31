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‘Orçun beni öldürecek’

, yönetmen Orçun Benli’nin kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi. “Can güvenliğim yok, beni öldürecek” dedi. Savcılık harekete geçti

Televizyoncu- yazar , ikiz çocukları Mia ve Poyraz'ın annesi Deniz Uğur ile gündeme geldi. Mahkeme, 7 yaşındaki ikizlerin, 18 yaşına kadar Reha Muhtar'da kalmasına karar verdi. Ancak ikili arasındaki soğuk savaş bir türlü bitmedi. Oyuncu Deniz Uğur, Muhtar'ın çocukları kendisine göstermediğini iddia etti. Tüm bunlar sürerken Reha Muhtar'dan beklenmedik hamle geldi.
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