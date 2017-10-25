 ;
Yol Durumu
  1. Meral Akşener'in logosu alay konusu oldu
  2. Al'şans'!

Kilolar Havvalandı!

Kilolar Havvalandı!
İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde yaşayan Havva Özkan (34), diyetle bir yılda 76 kilo verdi. Hızla kilo alan Özkan, kısa sürede 183 kiloya yükseldi. Geçen yıl Diyet ve Beslenme Uzmanı Metin Bodur ile iletişime geçti. Sebze ağırlıklı beslenen ve düzenli yürüyüş yapan Özkan, 1 yılda toplam 76 kilo vererek 183 kilodan 107'ye indi. Kilolu dönemlerinde hayattan koptuğunu ve pantolon giyemediği için hep bol şalvar giydiğini söyleyen , "Şimdi bol şalvar giymek zorunda değilim. Artık eski Havva yok, yeni Havva var. Yeniden doğdum" dedi. 76 kilo verdiği için vücudunda sarkmalar olduğunu da söyleyen Özkan, estetik için yardım istedi.
Etiketler: ,
  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar