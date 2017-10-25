Kilolar Havvalandı!

İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde yaşayan Havva Özkan(34), diyetle bir yılda 76 kilo verdi. Hızla kilo alan Özkan, kısa sürede 183 kiloya yükseldi. Geçen yıl Diyet veBeslenme Uzmanı MetinBodur ile iletişime geçti. Sebze ağırlıklı beslenen ve düzenli yürüyüş yapan Özkan, 1 yılda toplam 76 kilo vererek183 kilodan 107'ye indi. Kilolu dönemlerinde hayattan koptuğunu ve pantolon giyemediği için hep bol şalvar giydiğini söyleyen Havva Özkan, "Şimdi bol şalvargiymek zorunda değilim.Artık eski Havva yok, yeniHavva var. Yeniden doğdum" dedi. 76 kilo verdiği için vücudunda sarkmalar olduğunu da söyleyen Özkan, estetik için yardım istedi.
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