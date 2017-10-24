Şiddetli çalışan!

'BAŞKA BİRİ VERDİ' DEDİ
İddialara göre Sibel Turnagöl, bir süre sonra A.T.'nin hareketlerinden şüphelenmeye başladı. A.T.'nin evden kaçarak çıktığını gören Turnagöl, daha sonra temizlikçinin çantasını aradı. Çantadan Turnagöl'ün eşi Mehmet Çelik'e ait gömlek ile Turnagöl'e ait pahalı bir ruj ve fondöten çıktı. Bunun üzerine hizmetçiyle sanatçı tartıştı. Öfkelenen A.T., Turnagöl'e saldırdı. Darp edildiği sırada evinin penceresinden bağırıp yardım isteyen Turnagöl, hizmetçinin kollarından kurtulduğu an balkona çıkıp "İmdat" diye bağırdı. Site güvenliği eve gelince A.T. hızla kaçtı. Temizlikçisi tarafından darp edilen Turnagöl, polise giderek başından geçenleri anlattı. İfadesine başvurulan A.T., asıl mağdurun kendisi olduğunu ileri sürerek, "Çantamı aramaya çalışan Turnagöl, başka bir kadının bana verdiği ruju gördü. Aynısı olabilir desem de bana inanmadı. Darp iddiaları ise asılsızdır" diye savunma yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
MAĞDURLAR ARTTI
Suç duyurusunda bulunan Turnagöl'ün başına gelenler, diğer ünlü mağdurları hatırlattı. Daha önce birçok ünlü isim benzer olaylara maruz kalmıştı. Oyuncu Meral Kaplan, 3 yaşındaki kızının bakıcısı tarafından darp edildiğini açıklamıştı. Kaplan, kafasında vazo kıran 60 yaşındaki Rus bakıcıya ve olaya seyirci kalan eşine dava açmıştı. Ünlü manken Deniz Akkaya da kızı Ayşe'nin dadısına karşı hukuk savaşı başlatmıştı. Akkaya, kızını darp ettiği iddiasıyla dadı S.D.'ye dava açmış ve dadıya karşı hukuk savaşını kazanmıştı. Ünlü manken Ebru Şallı da oğlunun dadısıyla mahkemelik olan ünlü isimler arasındaydı.
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