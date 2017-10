Şiddetli çalışan!

dönemde çok sayıda ünlü isim, "yardımcı terörüne" maruz kaldı. Oyuncude mağdurlar arasında yer aldı.'de lüks bir villada oturan Turnagöl, oturduğu daireyi haftanın birkaç günü temizlemesi içinile anlaştı.İddialara göre Sibel Turnagöl , bir süre sonra A.T.'nin hareketlerinden şüphelenmeye başladı. A.T.'nin evden kaçarak çıktığını gören Turnagöl, daha sonra temizlikçinin çantasını aradı. Çantadan Turnagöl'ün eşi Mehmet Çelik'e ait gömlek ile Turnagöl'e ait pahalı bir ruj ve fondöten çıktı. Bunun üzerine hizmetçiyle sanatçı tartıştı. Öfkelenen A.T., Turnagöl'e saldırdı. Darp edildiği sırada evinin penceresinden bağırıp yardım isteyen Turnagöl, hizmetçinin kollarından kurtulduğu an balkona çıkıpdiye bağırdı. Site güvenliği eve gelince A.T. hızla kaçtı. Temizlikçisi tarafından darp edilen Turnagöl, polise giderek başından geçenleri anlattı. İfadesine başvurulan A.T., asıl mağdurun kendisi olduğunu ileri sürerek,diye savunma yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Suç duyurusunda bulunan Turnagöl'ün başına gelenler, diğer ünlü mağdurları hatırlattı. Daha önce birçok ünlü isim benzer olaylara maruz kalmıştı. Oyuncu3 yaşındaki kızının bakıcısı tarafından darp edildiğini açıklamıştı. Kaplan, kafasında vazo kıranve olaya seyirci kalan eşine dava açmıştı. Ünlü mankenda kızı Ayşe'nin dadısına karşı hukuk savaşı başlatmıştı.Ünlü manken Ebru Şallı da oğlunun dadısıyla mahkemelik olan ünlü isimler arasındaydı.