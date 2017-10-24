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'Çek’ip gelin!

Çek model , Bodrum’a geldi. Instagram’daki yabancı takipçileri, ‘Türkiye tehlikeli değil mi?’ sorusunu yöneltti. Ünlü manken ise şu cevabı verdi: Hiç de değil, çok güvenli. Mutlaka gelin

Çek’ip gelin!
Avrupa, her fırsatta ülkemizi kötüledi. Ancak algı operasyonu sonuç vermedi. Çek model Tereza Maxova ise Türkiye'yi karalamak isteyenlere en güzel cevabı verdi. Monaco'da yaşayan Burak Öymen ile 2016'da Aydın'da köy düğünüyle evlenen 46 yaşındaki model, Türkiye'nin güzellikleri karşısında büyülendi. Türk kültürüne övgüler dizdi. Tereza Maxova, her yaz olduğu gibi bu yazı da Muğla Bodrum'daki evinde geçirdi. Güneşin tadını çıkaran Çek manken, önceki gün denize girdi. Fotoğrafını da Instagram hesabına yükledi. Çek mankenin yabancı takipçileri, "Türkiye tehlikeli değil mi?" sorusunu yöneltti. Maxova ise "Hiç de değil, Türkiye çok güvenli. Mutlaka gelin" dedi.
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