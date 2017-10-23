Süper çocuk Joseph

Ebeveynler, down sendromlu çocukları için harekete geçti. Çocuk giyim markalarının reklamlarda bu çocuklara da yer vermesini istedi. Amerika'da yaşayan 11 yaşındaki Joseph Hale, bu çağrıların ardından bir çocuk giyim markasının yüzü oldu. Gülümsemesi ve aydınlık yüzüyle herkesi mest etti. Oynadığı reklam ise tüm dünyada ses getirdi. Joseph'in ebeveynleri Andrew ve Karen, şunları söyledi: "Down sendromu, Joseph'in özelliklerinden yalnızca biri. Gördüğünüzden çok daha fazlası var. Fiziksel olarak engelleri var, doğru. Fakat insanlar peşin hükümlü davranıyorlar. Hiçbir şeyin garanti olmadığını, kimseyi yargılamamak gerektiğini birbirlerine öğretebilirler."