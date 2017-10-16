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Tepeden tırnağa test

Lüks otomobiliyle 3 kişiyi öldüren ’ten, uyuşturucu kullanıp kullanmadığını belirlemek için saç ve tırnak alındı

Tepeden tırnağa test
İZMİR-Aydın otoyolunda, alkollü halde lüks otomobiliyle hız yaparken, arkadan çarptığı aracın sürücüsü Ayhan Özçelik, eşi Nilgün Özçelik ve kızları Zeynep Özçelik'in ölümüne neden olan ve aracı yanındaki arkadaşı kullanıyormuş gibi göstererek kurtulmaya çalışan Behzat Ç.'nin tutuklu yazarı Emrah Serbes'in uyuşturucu kullanıp kullanmadığı da tespit edilecek. Cumhuriyet savcısının talebiyle, Emrah Serbes'ten saç teli ve tırnak numunesi alındı. Adli Tıp Kurumu'nca yapılacak incelemede Serbes'in kazadan önce uyuşturucu kullanıp kullanmadığı belirlenecek. "Taksirle birden çok kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklanan Serbes'te uyuşturucu tespit edilirse, "Uyuşturucu kullanmak, uyuşturucu madde satın almak" suçlarından da dava açılacak.

Ceyhan TORLAK
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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