Tepeden tırnağa test

İZMİR-Aydın otoyolunda, alkollü halde lüks otomobiliyle hız yaparken, arkadan çarptığı aracın sürücüsü Ayhan Özçelik,eşi Nilgün Özçelik vekızları Zeynep Özçelik'in ölümüne neden olan ve aracı yanındaki arkadaşı kullanıyormuş gibi göstererek kurtulmaya çalışan Behzat Ç.'nin tutuklu yazarı EmrahSerbes'in uyuşturucu kullanıp kullanmadığı da tespit edilecek. Cumhuriyet savcısının talebiyle, EmrahSerbes'ten saç teli vetırnak numunesi alındı. Adli Tıp Kurumu'nca yapılacak incelemede Serbes'in kazadan önce uyuşturucu kullanıp kullanmadığı belirlenecek. "Taksirle birden çokkişinin ölümüne sebebiyetvermek" suçundan tutuklanan Serbes'te uyuşturucu tespit edilirse, "Uyuşturucu kullanmak, uyuşturucu madde satın almak" suçlarından da dava açılacak.
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