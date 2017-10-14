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Okul yolunda dehşet!

İstanbul Pendik’te Mustafa Yetkin, eski sevgilisini erkek arkadaşlarıyla görünce çılgına döndü. Pompalı tüfekle liselilere kurşun yağdırdı. öldü, Deniz Morsümbül ile Cemil Yıldız yaralandı... Saldırgan da bileklerini keserek intihara kalkıştı...

Okul yolunda dehşet!
Kıskançlık krizine giren genç adam, dehşet saçtı. Olay dün İstanbul Pendik'te yaşandı. Mustafa Yetkin, 11. sınıf öğrencisi olan eski kız arkadaşı Helin Palandöken'i başka erkeklerle görünce kıskançlık krizine girdi ve okul çıkışı gençleri takip etmeye başladı. Saplantılı genç, 'Selam gençler' diye bağırdı. Cemil Yıldız'ı iterek yere düşüren Yetkin, genç kızı boğazından vurarak öldürdü. Yıldız'ı da ayağından yaraladı. Kaçmaya çalışırken ise Deniz Morsümbül'ü kurşunladı. Polisler, saldırganı kovalamaya başladı. Olay yerine 300 metre uzaklıktaki Pendik İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giren Mustafa bileklerini keserek intihar teşebbüsünde bulundu. Saldırgan ve yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Helin Palandöken'in olay yerine giden ağabeyi, kardeşinin ölüm haberi üzerine gözyaşlarına boğuldu. Genç kızın annesini kaybettiği, babasının ise Adana'da yaşadığı öğrenildi. Helin'in, teyzesinin yanında kaldığı belirtildi.
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  • 14 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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