Okul yolunda dehşet!

İstanbul Pendik’te Mustafa Yetkin, eski sevgilisini erkek arkadaşlarıyla görünce çılgına döndü. Pompalı tüfekle liselilere kurşun yağdırdı. Helin Palandöken öldü, Deniz Morsümbül ile Cemil Yıldız yaralandı... Saldırgan da bileklerini keserek intihara kalkıştı...
Kıskançlık krizine giren genç adam, dehşet saçtı. Olay dün İstanbul Pendik'te yaşandı. Mustafa Yetkin, 11. sınıf öğrencisi olan eski kız arkadaşı Helin Palandöken'i başka erkeklerlegörünce kıskançlık krizine girdi ve okul çıkışı gençleri takip etmeye başladı. Saplantılı genç, 'Selam gençler' diye bağırdı. Cemil Yıldız'ı iterek yere düşüren Yetkin, genç kızı boğazındanvurarak öldürdü. Yıldız'ı da ayağındanyaraladı. Kaçmaya çalışırken ise Deniz Morsümbül'ü kurşunladı. Polisler, saldırganı kovalamaya başladı. Olay yerine 300 metre uzaklıktaki Pendik İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giren Mustafa bileklerini keserek intiharteşebbüsünde bulundu. Saldırgan ve yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Helin Palandöken'in olayyerine giden ağabeyi, kardeşinin ölümhaberi üzerine gözyaşlarına boğuldu. Genç kızın annesini kaybettiği, babasının ise Adana'da yaşadığı öğrenildi. Helin'in, teyzesinin yanında kaldığı belirtildi.
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