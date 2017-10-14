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'112' itiraf

112 itiraf
BEHZAT Ç. adlı dizinin yazarı Emrah Serbes, 22 Eylül gecesi İzmir'de otomobiliyle hız yaptı. Alkollüydü. Ayhan Özçelik (59) ve Nilgün Özçelik (51) ile 16 yaşındaki kızları Zeynep Özçelik'in ölümüne neden oldu. Aracı yanındaki arkadaşı kullanıyormuş gibi göstererek kurtulmaya çalışan Serbes'in kaza günü kendi adına kayıtlı cep telefonu numarasından 112 ile yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı. Görevlinin, konuşmanın 28. saniyesinde, "Kazayı siz mi yaptınız?" diye sorduğu, Serbes'in "Evet ben yaptım" diye yanıt verdiği anlaşıldı. 112 Acil Servis görevlisi ise ifadesinde, " bizim görevli olduğumuz ambulansa bindi ve kendisini muayene ettim. Bu sırada alkol kokusu alıyordum. Aracı kimin kullandığını sordum. Bana arkadaşının kullandığını söyledi. Hastaneye gidip gitmeyeceğini sorduğumda gitmek istemediğini söyledi" dedi. Ambulanstaki diğer görevli de Serbes'in ayakta duramayacak vaziyette alkollü olduğunu öne sürdü.

Ceyhan TOPRAK
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  • 14 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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