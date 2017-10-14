'112' itiraf

BEHZAT Ç. adlı dizinin yazarı Emrah Serbes, 22 Eylül gecesi İzmir'de otomobiliyle hız yaptı. Alkollüydü. AyhanÖzçelik (59) ve Nilgün Özçelik (51) ile 16 yaşındaki kızları Zeynep Özçelik'in ölümüne neden oldu. Aracı yanındaki arkadaşı kullanıyormuş gibi göstererek kurtulmaya çalışan Serbes'in kaza günü kendi adına kayıtlı cep telefonu numarasından 112 ile yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı. Görevlinin, konuşmanın 28. saniyesinde, "Kazayı siz mi yaptınız?" diye sorduğu, Serbes'in "Evet ben yaptım" diye yanıt verdiği anlaşıldı. 112 Acil Servis görevlisi ise ifadesinde, "Emrah Serbes bizim görevli olduğumuz ambulansa bindi ve kendisini muayene ettim. Bu sırada alkol kokusu alıyordum. Aracı kimin kullandığını sordum. Bana arkadaşının kullandığını söyledi. Hastaneye gidip gitmeyeceğini sorduğumdagitmek istemediğini söyledi" dedi. Ambulanstaki diğer görevli de Serbes'in ayakta duramayacak vaziyette alkollü olduğunu öne sürdü.
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