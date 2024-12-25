Ekrem İmamoğlu’nun göreve geldiği gibi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne sürdüğü Ramazan Minder’e Cumhurbaşkanlığı ödülü

Askerliğini bitirdikten sonra ise tiyatro eğitimi almak ve bu alanda çalışmalar yapmak için ABD'ye gitmiştir. Tiyatro ile ilgili bütün teknikleri öğrenmiş ve hepsini oyunlarında kullanmıştır. Yurda döndükten sonra ise Refik Ahmet Sevengil aracılığıyla TRT'de memurluğa başlamıştır. Burada yaklaşık 30 yıl boyunca çalışmış ve o süre zarfında farklı görevlerde yer almıştır. Dramaturg ile yapımcıl��k alanında çalışmış ve Radyo Tiyatrosu için önemli eserler kaleme almıştır.

SALİH BALAKBABALAR-ZARAFETLER ÖDÜLÜ

Salih Balakbabalar kimdir?

1950 yılında Tokat'ta doğdu. İlk ve orta tahsilini aynı ilde yaptı. Daha sonra İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve İstanbul Türk Musikîsi Devlet Konservatuarı'nı bitirdi.

1977-88 yılları arasında çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1989-95 yılları arası MÜ İlahiyat Fakültesinde Uzman ve Öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1996'dan sonra MÜ GSF Geleneksel Türk El Sanatları bölümüne geçti ve bu bölümde; "Ahşap-Sedef İşçiliği", "Eski Türkçe", "Geleneksel Sanatlarda Yazma Kalıpları" derslerini verdi. Ayrıca, İTÜ Türk Musikisi Konservatuarı, Çalgı Yapım Bölümünde, "Çalgı Süslemeciliği" dersinin koyulmasını sağladı ise de, maalesef bu konuda bir çalışma yapılmadı. 2005 yılında emekli oldu. Halen Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki derslerini ve özel atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Fakülte yıllarında başladığı "ahşap oyma" çalışmalarını günümüz teknik imkânlarını da kullanarak geliştirdi. Türk tezyînâtına ait seçkin ve orijinal desenleri, Türk hat sanatının nâdide örneklerini; "ahşap, sedef, baga, fildişi, altın, gümüş, prinç" gibi malzemelere uyguladı. Bu uygulamalarda kullandığı -bilhassa- ahşap kaplama ve masif malzemeler ve tekniklerle kadîm Osmanlı zevkini geliştirerek kendine has bir üslûp meydana getirdi.

Bu üslûba ulaşmada, Sayın Yrd. Doç. Dr. İnci A. Birol, Prof. F. Çiçek Derman Hanımlar ve Sayın Uğur Derman Bey ile yaptığı istişarelerin, kıymetli insan rahmetli A. Aydın Bolak Beyefendi'nin, ayrıca konservatuar hocalarının, edebiyat ve aile çevresinin katkıları olmuştur.

Çalışma portföyü içerisinde geometrik desen uygulamalı bir kapı (Hilton Oteli, Lâlezar Bar Kapısı, 8 mt kare, 34258 parça), Osmanlı tarzı sehpalar, girift rûmî desenli bir rahle, hat sanatı ve Türk desenlerinin uygulandığı tablolar, mücevher kutuları, saz süslemeleri (Ud, Kanun, Kemençe), altın ve gümüş ile yapılan orijinal takı çalışmaları mevcuttur.

Bu çalışmalarda, ajur, kabartma ve kakma tekniklerini kullanmış, yurt içi ve yurt dışında çeşitli sergilere katılmıştır. Eserleri özel koleksiyonlarda ve özel müzelerde bulunmaktadır.