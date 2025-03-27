Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji'den toz taşınımı alarmı: 81 ili saracak! İkinci atak geliyor pencereleri açmayın

Meteoroloji'den toz taşınımı alarmı: 81 ili saracak! İkinci atak geliyor pencereleri açmayın

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini güncelledi. Yapılan açıklamaya göre bayram süresince yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağışlar etkili olacak ve hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacak. Meteoroloji yetkilileri bayramdan önce çöl tozlarının yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacağını belirtiyor. Bugün yayınlanan raporda tüm yurtta toz taşınımı bekleniyor. İşte 27 Mart il il hava durumu raporu.

Giriş Tarihi: 27.03.2025 07:51 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 07:53
Meteoroloji’den toz taşınımı alarmı: Bayram tatili öncesi tüm illeri kapladı! Bugün pencereleri açmayın: Çamur şeklinde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Mart 2025 Perşembe günü için önemli bir hava tahmin raporu paylaştı. Rapora göre Türkiye genelinde hava kalitesini olumsuz etkileyecek çöl tozu dalgası bekleniyor. Uzmanlar özellikle solunum yolu rahatsızlığı bulunan vatandaşları uyararak dışarı çıkmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtti.

Meteoroloji’den toz taşınımı alarmı: Bayram tatili öncesi tüm illeri kapladı! Bugün pencereleri açmayın: Çamur şeklinde...

Ülke Genelinde Hava Durumu: Yağışlı ve Tozlu Bir Gün Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle Trakya, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyıları, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji’den toz taşınımı alarmı: Bayram tatili öncesi tüm illeri kapladı! Bugün pencereleri açmayın: Çamur şeklinde...

Bununla birlikte, iç ve batı kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise yurdun iç ve doğu bölgelerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Meteoroloji’den toz taşınımı alarmı: Bayram tatili öncesi tüm illeri kapladı! Bugün pencereleri açmayın: Çamur şeklinde...

Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerinde

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam eden hava sıcaklıkları, vatandaşları bahar havasına aldanmamaları konusunda uyarıyor. Gündüz saatlerinde nispeten ılık seyreden hava, gece saatlerinde ise doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına neden olabilir.

Meteoroloji’den toz taşınımı alarmı: Bayram tatili öncesi tüm illeri kapladı! Bugün pencereleri açmayın: Çamur şeklinde...

Rüzgarın Yönü ve Şiddeti

Genellikle güney yönlerden esmesi beklenen rüzgar, hafif ve ara sıra orta kuvvette hissedilecek. Rüzgârın hızının artmaması, hava olaylarının şiddetlenmesini önlese de toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalmalar yaşanabilir.