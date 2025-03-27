Meteoroloji'den toz taşınımı alarmı: 81 ili saracak! İkinci atak geliyor pencereleri açmayın
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini güncelledi. Yapılan açıklamaya göre bayram süresince yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağışlar etkili olacak ve hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacak. Meteoroloji yetkilileri bayramdan önce çöl tozlarının yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacağını belirtiyor. Bugün yayınlanan raporda tüm yurtta toz taşınımı bekleniyor. İşte 27 Mart il il hava durumu raporu.
Giriş Tarihi: 27.03.2025 07:51
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 07:53