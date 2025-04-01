Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji'den 8 ile kuvvetli yağış alarmı: İstanbul için saat verildi! İzmir, Antalya, Muğla... | 1 Nisan hava durumu

Meteoroloji'den 8 ile kuvvetli yağış alarmı: İstanbul için saat verildi! İzmir, Antalya, Muğla... | 1 Nisan hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre yurdun bazı kesimlerinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece arasında artması beklenirken İstanbul başta olmak üzere birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki hangi illerde yağış etkili olacak? Türkiye genelinde bu hafta hava nasıl seyredecek? İşte bölge gölge hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 01.04.2025 06:50 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 06:56
Meteoroloji’den 8 ile kuvvetli yağış alarmı: İstanbul için saat verildi! İzmir, Antalya, Muğla... | 1 Nisan hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Güney Ege ve Batı Akdeniz'de bulunan 8 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Açıklamaya göre bu illerde kuvvetli sağanak yağış ve yer yer gök gürültülü sağanak beklenirken ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Peki bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte yeni rapor.

Meteoroloji’den 8 ile kuvvetli yağış alarmı: İstanbul için saat verildi! İzmir, Antalya, Muğla... | 1 Nisan hava durumu

Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor!

Türkiye genelinde hava durumu hareketliliğini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre birçok bölgede kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji’den 8 ile kuvvetli yağış alarmı: İstanbul için saat verildi! İzmir, Antalya, Muğla... | 1 Nisan hava durumu

Meteoroloji'den 8 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Manisa ve Muğla illerinde bugün beklenen hava koşulları nedeniyle dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji’den 8 ile kuvvetli yağış alarmı: İstanbul için saat verildi! İzmir, Antalya, Muğla... | 1 Nisan hava durumu

Yağışlar Yurdun Büyük Kısmını Etkileyecek

Ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin ve Rize çevreleri haricinde birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji’den 8 ile kuvvetli yağış alarmı: İstanbul için saat verildi! İzmir, Antalya, Muğla... | 1 Nisan hava durumu

Özellikle Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Eskişehir'in güneyi, Balıkesir'in batı ilçeleri, Kahramanmaraş ve Elazığ çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.