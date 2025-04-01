Meteoroloji'den 8 ile kuvvetli yağış alarmı: İstanbul için saat verildi! İzmir, Antalya, Muğla... | 1 Nisan hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre yurdun bazı kesimlerinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece arasında artması beklenirken İstanbul başta olmak üzere birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki hangi illerde yağış etkili olacak? Türkiye genelinde bu hafta hava nasıl seyredecek? İşte bölge gölge hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 01.04.2025 06:50
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 06:56