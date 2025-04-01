Meteoroloji’den 8 ile kuvvetli yağış alarmı: İstanbul için saat verildi! İzmir, Antalya, Muğla... | 1 Nisan hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Güney Ege ve Batı Akdeniz'de bulunan 8 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Açıklamaya göre bu illerde kuvvetli sağanak yağış ve yer yer gök gürültülü sağanak beklenirken ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Peki bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte yeni rapor.