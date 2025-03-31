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Şevval orucu ne zaman tutulur, kaç gün sürer? 2025 Şevval ayı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Müslümanlar için önemli bir ibadet dönemi daha başlıyor. Bayramın ilk günlerini kapsayan Şevval ayı hem Ramazan orucunun ardından gelen bir fırsat hem de İslam'ın önemli sünnetlerinden biri olarak büyük bir anlam taşır. Hz. Muhammed'in, "Ramazanı oruçla geçirip buna Şevval'den altı gün ilave eden kimse bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur" şeklindeki hadisi,Şevval ayının orucunun faziletine dair önemli bir işaret sunmaktadır.

Giriş Tarihi: 31.03.2025 08:46 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 08:47
2025 Şevval ayı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Şevval orucu ne zaman tutulur, kaç gün sürer?

Ramazan ayının manevi atmosferi sona ererken milyonlarca Müslüman için yeni bir ibadet dönemi başlayacak. Şevval ayı, Ramazan ayının bitmesinin ardından başlayan ve oruç tutmaya devam etmenin teşvik edildiği bir dönemdir. İslam'da büyük bir öneme sahip olan bu ayda özellikle Şevval orucunun tutulması, sevap kazancı ve manevi arınma açısından büyük bir fırsat sunuyor.

2025 Şevval ayı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Şevval orucu ne zaman tutulur, kaç gün sürer?

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre;

Şevval ayı 30 Mart 2025 Pazar günü başlıyor, 1 Nisan 2025 Salı günü ise sona eriyor.

2025 Şevval ayı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Şevval orucu ne zaman tutulur, kaç gün sürer?

ŞEVVAL ORUCU HAKKINDA

Şevval ayı içerisinde 6 gün oruç tutulur. Şevval ayı orucu, tıpkı mübarek ramazan ayında tutulması farz olan oruç kadar faziletlidir ve sevabı büyüktür.

2025 Şevval ayı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Şevval orucu ne zaman tutulur, kaç gün sürer?

Şevval orucu, halk arasında 'Altı gün oruçları' olarak da bilinir. Şevval orucu peş peşe 6 gün boyunca tutulabilir. Yahut Şevval ayı boyunca tamamlanacak şekilde farklı günlerde de aralıklı olarak da tutulabilir.

2025 Şevval ayı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Şevval orucu ne zaman tutulur, kaç gün sürer?

ŞEVVAL ORUCUNUN HÜKMÜ NEDİR?

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204 [1164]) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/435).