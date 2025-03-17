Başkan Erdoğan’dan AK Kütüphane’ye ziyaret!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısından önce AK Parti Konferans Salonu'nda bulunan AK Kütüphane 'de incelemelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve bazı partililerce karşılanan Erdoğan, kütüphaneyle ilgili yetkililerden bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.