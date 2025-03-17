Başkan Erdoğan’dan AK Kütüphane’ye ziyaret!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısından önce AK Parti Konferans Salonu'nda bulunan AK Kütüphane'de incelemelerde bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve bazı partililerce karşılanan Erdoğan, kütüphaneyle ilgili yetkililerden bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
18 binden fazla kitabın yer aldığı kütüphanenin duvarında, Başkan Erdoğan'ın "Oku, Düşün, Uygula; Neticelendir" sözlerine yer verildi.
Başkan Erdoğan'ın AK Kütüphane ziyaretinden kareler...
Başkan Erdoğan'ın AK Kütüphane ziyaretinden kareler...