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Başkan Erdoğan'dan AK Kütüphane'ye ziyaret!

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Kütüphane'yi ziyaret etti. 18 binden fazla kitabın yer aldığı kütüphanenin duvarında, Başkan Erdoğan'ın "Oku, Düşün, Uygula; Neticelendir" sözlerine yer verildi.

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Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 17:41 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 17:46
Başkan Erdoğan’dan AK Kütüphane’ye ziyaret!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısından önce AK Parti Konferans Salonu'nda bulunan AK Kütüphane'de incelemelerde bulundu.

Başkan Erdoğan’dan AK Kütüphane’ye ziyaret!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve bazı partililerce karşılanan Erdoğan, kütüphaneyle ilgili yetkililerden bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan’dan AK Kütüphane’ye ziyaret!

18 binden fazla kitabın yer aldığı kütüphanenin duvarında, Başkan Erdoğan'ın "Oku, Düşün, Uygula; Neticelendir" sözlerine yer verildi.

Başkan Erdoğan’dan AK Kütüphane’ye ziyaret!

Başkan Erdoğan'ın AK Kütüphane ziyaretinden kareler...

Başkan Erdoğan’dan AK Kütüphane’ye ziyaret!

Başkan Erdoğan'ın AK Kütüphane ziyaretinden kareler...

Başkan Erdoğan’dan AK Kütüphane’ye ziyaret!

Başkan Erdoğan'ın AK Kütüphane ziyaretinden kareler...

Başkan Erdoğan’dan AK Kütüphane’ye ziyaret!

Başkan Erdoğan'ın AK Kütüphane ziyaretinden kareler...

Başkan Erdoğan’dan AK Kütüphane’ye ziyaret!

Başkan Erdoğan'ın AK Kütüphane ziyaretinden kareler...

Başkan Erdoğan’dan AK Kütüphane’ye ziyaret!

Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.