İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına dair yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte 'yolsuzluk' soruşturmasında "rüşvet vermek" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklanan Advercity isimli reklam şirketinin sahiplerinden Murat Kapki'nin telefon görüşmesi kayıtları ortaya çıktı.

"EL ALTINDAN PARA ALIYOR" Kapki, 29 Ocak 2025 tarihinde Yasin isimli kişiyle yaptığı telefon görüşmesinde İBB Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun'dan rahatsızlığını dile getiriyor. Kapki yaptığı telefon görüşmesinde Murat Ongun'un reklam şirketi sahibi tutuklanan Alper Aydın ve İsmail Oygur isimli kişilerle iş yaptığını ve bu ikilinin Murat Ongun ve etrafına el altından paralar verdiğini dile getiriyor.

Kapki, Yasin isimli kişinin reklam alanlarıyla alakalı, "Yerlerle alakalı sende bir gelişme var mı" sorusuna, "Yok bende hiçbir gelişme yok. Ben aradım o gün gene o Murat Ongun denilen ş..... yine telefonlarımı açmadı. Tam bir ş.... yani herif şey yani sadece kendinden olanlarla iş yapıyorlar abi. Beni hiçbir zaman içlerine almadılar ki aynı mod devam ettiler yani. Öyle bir yönteme gelmiş ki o yani orası yani bu İsmail denilen bir adam var yani para indiriyor oraya parayla işler bitiriyorlar. Alper Aydın para indiriyor. Parayla işler bitiriyorlar. Paraları el altından veriyorlar. Yani açıktan paralar dönüyor neler neler dönüyor abi oralarda şu an yani" ifadelerini kullanıyor.

"ÇATUR ÇUTUR DÖNDÜRÜYORLAR" Yasin isimli kişinin "Eyvallah doğrudur" demesine karşın Kapki, "Valla abi o İsmail Oygur'la Alper Aydın ikilisi o Murat ve çevresiyle sağlam iş çeviriyorlar abi. Reklamcı işte o. onlar da böyle alıyor böyle ajanslara satıyorlar. Kanalı bulmuşlar abi. Murat ve etrafı buralardan götürüyorlar. Abi bunlar el altından paralarla abi gidiyorlar. İşler çatır çutur paralar döndürüyorlar" şeklinde konuştu.