Kadraj Galeri Kadraj İkon Çöl sıcakları terk ediyor! Meteoroloji'den İstanbul dahil o illere kuvvetli yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak?

Çöl sıcakları terk ediyor! Meteoroloji'den İstanbul dahil o illere kuvvetli yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son hava durumu raporunu yayımladı. Afrika'dan gelen çöl tozu etkisini artırırken birçok ilde sağanak yağış uyarısı yapıldı. Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar bayram tatiliyle birlikte yerini yağışlı havaya bırakacak. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde cuma gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahmini!

Giriş Tarihi: 26.03.2025 06:50 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 06:50
Çöl sıcakları terk ediyor! Meteoroloji’den İstanbul dahil o illere kuvvetli yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak?

"11 ayın sultanı" Ramazan ayı sona ererken milyonlarca kişi Ramazan Bayramı'na hazırlık yapıyor. Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler ise hava durumunu yakından takip ediyor. Peki bayramda hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu!

Çöl sıcakları terk ediyor! Meteoroloji’den İstanbul dahil o illere kuvvetli yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak?

Bayram Öncesi Batı Kesimlerde Yağış Başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde yağışlı hava koşullarının etkili olacağını açıkladı. Özellikle cuma günü itibarıyla Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, hafta sonu itibarıyla yurt geneline yayılması bekleniyor.

Çöl sıcakları terk ediyor! Meteoroloji’den İstanbul dahil o illere kuvvetli yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak?

Macit, "Cuma günü öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerimiz yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Marmara, Ege ve Akdeniz'de başlayacak olan yağışlar, hafta sonunda tüm yurtta sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek" dedi.

Ayrıca hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ancak yağışlarla birlikte iç ve batı kesimlerde düşeceğini belirtti.

Çöl sıcakları terk ediyor! Meteoroloji’den İstanbul dahil o illere kuvvetli yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak?

Bayramın 2. ve 3. Günlerinde Yağış Devam Edecek

Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günleri olan pazartesi ve salı günlerinde de Türkiye'nin büyük bölümünde yağışların devam etmesi bekleniyor. Özellikle iç ve doğu bölgelerde sağanak yağışların etkili olacağı tahmin edilirken vatandaşların bayram tatili planlarını yaparken hava durumunu dikkate almaları öneriliyor.

Çöl sıcakları terk ediyor! Meteoroloji’den İstanbul dahil o illere kuvvetli yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak?

Çığ Tehlikesine Dikkat! Toz Taşınımı Devam Ediyor
Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde çığ riskine karşı önemli bir uyarıda bulundu.

Çarşamba, perşembe ve cuma günleri özellikle Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yer yer yağmur ve sağanak yağışların etkili olacağını belirten Macit, "Özellikle kuzeybatı kesimlerde yer yer toz taşınımı devam ediyor. Bu bölgelerde kar örtüsünün bulunduğu alanlarda çığ riski devam ediyor. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.