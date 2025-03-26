Çöl sıcakları terk ediyor! Meteoroloji'den İstanbul dahil o illere kuvvetli yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son hava durumu raporunu yayımladı. Afrika'dan gelen çöl tozu etkisini artırırken birçok ilde sağanak yağış uyarısı yapıldı. Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar bayram tatiliyle birlikte yerini yağışlı havaya bırakacak. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde cuma gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahmini!
Giriş Tarihi: 26.03.2025 06:50
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 06:50