Çöl sıcakları terk ediyor! Meteoroloji’den İstanbul dahil o illere kuvvetli yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak?

Macit, "Cuma günü öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerimiz yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Marmara, Ege ve Akdeniz'de başlayacak olan yağışlar, hafta sonunda tüm yurtta sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek" dedi.

Ayrıca hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ancak yağışlarla birlikte iç ve batı kesimlerde düşeceğini belirtti.