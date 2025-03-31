Meteoroloji'den 6 ile sarı kodlu uyarı: 5 gün sürecek! Kuvvetli yağış ve toz taşınımına dikkat | Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava tahminlerine göre bu hafta yurdun büyük bölümünde şiddetli sağanak yağış etkili olacak. Uzmanlar ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Ayrıca toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar konusunda da önemli uyarılar yapıldı. Peki Bugün hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 31.03.2025 06:57
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 06:57