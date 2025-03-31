Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji'den 6 ile sarı kodlu uyarı: 5 gün sürecek! Kuvvetli yağış ve toz taşınımına dikkat | Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den 6 ile sarı kodlu uyarı: 5 gün sürecek! Kuvvetli yağış ve toz taşınımına dikkat | Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava tahminlerine göre bu hafta yurdun büyük bölümünde şiddetli sağanak yağış etkili olacak. Uzmanlar ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Ayrıca toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar konusunda da önemli uyarılar yapıldı. Peki Bugün hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 31.03.2025 06:57 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 06:57
Meteoroloji’den 6 ile sarı kodlu uyarı: 5 gün sürecek! Kuvvetli yağış ve toz taşınımına dikkat | Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 Mart 2025 Pazartesi günü için hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken bazı bölgelerde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. Hava sıcaklıkları düşecek olsa da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Meteoroloji’den 6 ile sarı kodlu uyarı: 5 gün sürecek! Kuvvetli yağış ve toz taşınımına dikkat | Bugün hava nasıl olacak?

6 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Mart 2025 Pazartesi günü için Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Batman ve Şırnak illerine sarı kodlu uyarı verdi.

Meteoroloji’den 6 ile sarı kodlu uyarı: 5 gün sürecek! Kuvvetli yağış ve toz taşınımına dikkat | Bugün hava nasıl olacak?

Bu Hafta Yağmur ve Soğuk Hava Etkili Olacak

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde etkili olacak hava durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte yağmurun hafta boyunca süreceğini belirten Şen, özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında şiddetli yağışların görüleceğini söyledi.

Bayram tatili boyunca yurt genelinde soğuk ve yağışlı bir havanın hakim olacağını belirten Şen, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji’den 6 ile sarı kodlu uyarı: 5 gün sürecek! Kuvvetli yağış ve toz taşınımına dikkat | Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da Yağmur Beş Gün Sürecek

Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamalarına göre, İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 19 derece seviyelerinde seyredecek. Ancak bugünden itibaren sıcaklık birkaç derece düşecek ve öğleden sonra yağmur başlayacak. Şen, İstanbul'da önümüzdeki beş gün boyunca aralıklarla yağış görüleceğini ifade etti.

Bayramın üçüncü gününden itibaren, yani çarşamba gününden sonra sıcaklıklar daha da düşecek. İstanbul'da önümüzdeki hafta sonuna kadar yağmurun aralıksız devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den 6 ile sarı kodlu uyarı: 5 gün sürecek! Kuvvetli yağış ve toz taşınımına dikkat | Bugün hava nasıl olacak?

Ege ve Akdeniz'de Şiddetli Yağışlar Bekleniyor

Türkiye'nin güney kesimlerinde de hava durumu oldukça sert geçecek. Prof. Dr. Orhan Şen, Antalya, Muğla ve Aydın kıyılarında kuvvetli sağanak yağışların devam edeceğini belirtti. Antalya'da yağmurun özellikle çok şiddetli olacağı vurgulandı.