İstanbul'da Yağmur Beş Gün Sürecek

Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamalarına göre, İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 19 derece seviyelerinde seyredecek. Ancak bugünden itibaren sıcaklık birkaç derece düşecek ve öğleden sonra yağmur başlayacak. Şen, İstanbul'da önümüzdeki beş gün boyunca aralıklarla yağış görüleceğini ifade etti.

Bayramın üçüncü gününden itibaren, yani çarşamba gününden sonra sıcaklıklar daha da düşecek. İstanbul'da önümüzdeki hafta sonuna kadar yağmurun aralıksız devam etmesi bekleniyor.