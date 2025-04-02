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Meğer bu ürünlerde gizli altın varmış: Altın madeni evimizde çıktı

Altın fiyatlarının tarihi zirveleri görmesiyle birlikte, evlerimizde unuttuğumuz elektronik atıklar "gizli hazineye" dönüştü. Uzmanlar, çöpe atılan eski cep telefonları, bilgisayar parçaları ve hatta televizyon kumandalarının içinde gramlarca altın, gümüş ve bakır bulunduğunu açıkladı. Peki bu değerli metallere nasıl ulaşılır ve geri dönüşümle ekonomiye nasıl kazandırılır?

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 10:36 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 10:36
Meğer bu ürünlerde gizli altın varmış: Altın madeni evimizde çıktı

Modern toplumun en büyük sorunlarından biri olan elektronik atıklar, çevresel bir yük olmanın ötesinde, içerdiği değerli metaller nedeniyle ciddi bir ekonomik potansiyel taşıyor. Eskiyen veya bozulan cihazlar, aslında geri dönüştürülebilir bir metal rezervi anlamına geliyor.

Meğer bu ürünlerde gizli altın varmış: Altın madeni evimizde çıktı

Hangi Cihazlarda Değerli Metaller Bulunur?

Değerli metallerin en yoğun bulunduğu cihazlar şunlardır:

Cep telefonları (Özellikle ana kartlar, bağlantı noktaları ve işlemci soketleri)

Meğer bu ürünlerde gizli altın varmış: Altın madeni evimizde çıktı

Bilgisayar ana kartları (Yonga setleri, işlemci pinleri, lehim noktaları)

Uzaktan kumandalar (Bazı modellerde devre kartlarında altın kaplama pinler bulunabilir)

Televizyon kartları (Analog ve dijital TV alıcıları)

Oyun konsolları ve eski ses sistemleri

Meğer bu ürünlerde gizli altın varmış: Altın madeni evimizde çıktı

Elektronik Cihazlarda 14 ve 22 Ayar Altın İddiası

Tamirciler, özellikle cep telefonu ana kartlarında bulunan altının 14 ve 22 ayar değerinde olduğunu belirtiyor. Peki, bu ne anlama geliyor?

24 ayar altın tamamen saf altındır.

22 ayar altın, %91,6 saf altın içerir, geri kalanı bakır veya gümüştür.

14 ayar altın, %58,5 saf altın içerir.

Meğer bu ürünlerde gizli altın varmış: Altın madeni evimizde çıktı

Geri Kazanım Süreci

Eski elektronik cihazlardan altın çıkarmak için çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu işlemler kimyasal maddeler içerdiği için oldukça tehlikeli olabilir. İşte geri dönüşüm sürecinin aşamaları:

Toplama ve Ayrıştırma

Geri dönüşüm firmaları, eski cihazları toplar ve içlerindeki devre kartlarını ayırır.

Meğer bu ürünlerde gizli altın varmış: Altın madeni evimizde çıktı

Kimyasal İşlem (Leaching – Siyanür veya Aqua Regia Yöntemi)

Altını çıkarmak için genellikle asidik çözeltiler kullanılır. Bu yöntemler, evde denemeye uygun değildir çünkü hem çevreye hem de insan sağlığına zarar verebilir.

Fiziksel Ayırma Yöntemleri

Bazı tesisler, cihazları öğüterek fiziksel ayrıştırma işlemi yapar. Bu süreç daha güvenlidir ancak altını saf halde çıkarmak için ek kimyasal işlemler gereklidir.

Meğer bu ürünlerde gizli altın varmış: Altın madeni evimizde çıktı

Evde Altın Çıkarmak Mümkün mü?

Bazı haberlerde, elektronik cihazlardan altın çıkarmanın evde yapılabileceği iddia ediliyor. Ancak uzmanlar, bu işlemin ciddi sağlık riskleri taşıdığını belirtiyor. Kullanılan kimyasallar (örneğin nitrik asit ve siyanür) son derece toksiktir ve yanlış kullanıldığında tehlikeli olabilir.

Meğer bu ürünlerde gizli altın varmış: Altın madeni evimizde çıktı

Evde Altın Çıkarmanın Riskleri:

✔ Zehirli gazlar: Kimyasal reaksiyonlar sırasında oluşan gazlar solunduğunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

✔ Yanlış kimyasal kullanımı: Asitlerle çalışmak tehlikelidir ve ciltle teması ciddi yanıklara neden olabilir.

✔ Düşük verim: Profesyonel tesisler bile geri kazanılan altını saflaştırmak için ileri teknoloji kullanır. Evde yapılan işlemler genellikle düşük verimlidir.

Meğer bu ürünlerde gizli altın varmış: Altın madeni evimizde çıktı

1. Elektronik cihazlarda gerçekten altın var mı?

Evet, özellikle cep telefonları, bilgisayar ana kartları ve bazı elektronik cihazlarda altın kaplamalar bulunur.

2. Eski telefonumdan ne kadar altın çıkarabilirim?

Bir cep telefonundan sadece miligram seviyesinde altın çıkarılabilir. Büyük ölçekli geri dönüşümde anlamlı bir kazanç sağlanabilir.

3. Evde altın çıkarmak güvenli mi?

Hayır, kullanılan kimyasallar son derece tehlikelidir ve uzmanlık gerektirir. Profesyonel tesisler bu işlemi güvenli şekilde yapar.

Meğer bu ürünlerde gizli altın varmış: Altın madeni evimizde çıktı

4. Hangi cihazlar geri dönüşüme uygun?

Cep telefonları, bilgisayarlar, uzaktan kumandalar, televizyon devre kartları ve oyun konsolları geri dönüşüme uygundur.

5. Elektronik atıkları nereye teslim edebilirim?

Belediyelerin e-atık toplama merkezlerine veya lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim edebilirsiniz.

Meğer bu ürünlerde gizli altın varmış: Altın madeni evimizde çıktı

Kaynak: sciencedaily.com

Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır

UYARI: Değerli metal çıkarma işlemi sadece lisanslı tesislerde yapılabilir. Amatör çalışmalar hem sağlık hem de çevre için risk oluşturuyor.