Meğer bu ürünlerde gizli altın varmış: Altın madeni evimizde çıktı

Modern toplumun en büyük sorunlarından biri olan elektronik atıklar, çevresel bir yük olmanın ötesinde, içerdiği değerli metaller nedeniyle ciddi bir ekonomik potansiyel taşıyor. Eskiyen veya bozulan cihazlar, aslında geri dönüştürülebilir bir metal rezervi anlamına geliyor.
Değerli metallerin en yoğun bulunduğu cihazlar şunlardır:
Cep telefonları (Özellikle ana kartlar, bağlantı noktaları ve işlemci soketleri)
Bilgisayar ana kartları (Yonga setleri, işlemci pinleri, lehim noktaları)
Uzaktan kumandalar (Bazı modellerde devre kartlarında altın kaplama pinler bulunabilir)
Televizyon kartları (Analog ve dijital TV alıcıları)
Oyun konsolları ve eski ses sistemleri
Elektronik Cihazlarda 14 ve 22 Ayar Altın İddiası
Tamirciler, özellikle cep telefonu ana kartlarında bulunan altının 14 ve 22 ayar değerinde olduğunu belirtiyor. Peki, bu ne anlama geliyor?
24 ayar altın tamamen saf altındır.
22 ayar altın, %91,6 saf altın içerir, geri kalanı bakır veya gümüştür.
14 ayar altın, %58,5 saf altın içerir.
Geri Kazanım Süreci
Eski elektronik cihazlardan altın çıkarmak için çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu işlemler kimyasal maddeler içerdiği için oldukça tehlikeli olabilir. İşte geri dönüşüm sürecinin aşamaları:
Toplama ve Ayrıştırma
Geri dönüşüm firmaları, eski cihazları toplar ve içlerindeki devre kartlarını ayırır.
Kimyasal İşlem (Leaching – Siyanür veya Aqua Regia Yöntemi)
Altını çıkarmak için genellikle asidik çözeltiler kullanılır. Bu yöntemler, evde denemeye uygun değildir çünkü hem çevreye hem de insan sağlığına zarar verebilir.
Fiziksel Ayırma Yöntemleri
Bazı tesisler, cihazları öğüterek fiziksel ayrıştırma işlemi yapar. Bu süreç daha güvenlidir ancak altını saf halde çıkarmak için ek kimyasal işlemler gereklidir.
Evde Altın Çıkarmak Mümkün mü?
Bazı haberlerde, elektronik cihazlardan altın çıkarmanın evde yapılabileceği iddia ediliyor. Ancak uzmanlar, bu işlemin ciddi sağlık riskleri taşıdığını belirtiyor. Kullanılan kimyasallar (örneğin nitrik asit ve siyanür) son derece toksiktir ve yanlış kullanıldığında tehlikeli olabilir.
Evde Altın Çıkarmanın Riskleri:
✔ Zehirli gazlar: Kimyasal reaksiyonlar sırasında oluşan gazlar solunduğunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
✔ Yanlış kimyasal kullanımı: Asitlerle çalışmak tehlikelidir ve ciltle teması ciddi yanıklara neden olabilir.
✔ Düşük verim: Profesyonel tesisler bile geri kazanılan altını saflaştırmak için ileri teknoloji kullanır. Evde yapılan işlemler genellikle düşük verimlidir.
1. Elektronik cihazlarda gerçekten altın var mı?
Evet, özellikle cep telefonları, bilgisayar ana kartları ve bazı elektronik cihazlarda altın kaplamalar bulunur.
2. Eski telefonumdan ne kadar altın çıkarabilirim?
Bir cep telefonundan sadece miligram seviyesinde altın çıkarılabilir. Büyük ölçekli geri dönüşümde anlamlı bir kazanç sağlanabilir.
3. Evde altın çıkarmak güvenli mi?
Hayır, kullanılan kimyasallar son derece tehlikelidir ve uzmanlık gerektirir. Profesyonel tesisler bu işlemi güvenli şekilde yapar.
4. Hangi cihazlar geri dönüşüme uygun?
Cep telefonları, bilgisayarlar, uzaktan kumandalar, televizyon devre kartları ve oyun konsolları geri dönüşüme uygundur.
5. Elektronik atıkları nereye teslim edebilirim?
Belediyelerin e-atık toplama merkezlerine veya lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim edebilirsiniz.