Ismail Jakobs'a ulaşılamıyor!
Galatasaray forması giyen ve Senegal için Afrika Uluslar Kupası'na giden Ismail Jakobs, pazartesi gününden bu yana takım ile antrenman yapmadı.
Giriş Tarihi:
Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs, ülkesi Senegal'de gündem oldu.
TAKIMLA İDMANLARDA YOK
Afrika Kupası için Senegal'in kadrosuna katılan Ismail Jakobs, pazartesi gününden bu yana takımla hiç çalışmadı.
Senegal basını, Jakobs'un, antrenmanlarda da hiç görünmediğini öne sürdü.
TAKIMLA İDMANLARDA YOK
Afrika Kupası için Senegal'in kadrosuna katılan Ismail Jakobs, pazartesi gününden bu yana takımla hiç çalışmadı.
Senegal basını, Jakobs'un, antrenmanlarda da hiç görünmediğini öne sürdü.
AÇIKLAMA YAPILMADI
Futbol federasyonundan ise 26 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.