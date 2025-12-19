PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray ve Göztepe arasında takas ihtimali!

Göztepe'den Anthony Dennis ile ilgilenen Galatasaray, İzmir temsilcisine Ahmed Kutucu ve 5 milyon euro teklifinde bulundu.

Giriş Tarihi:
Galatasaray ve Göztepe arasında takas ihtimali!
Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'de dikkat çeken bir takas iddiası gündeme geldi.

10 MİLYON EURO

Göztepe'nin genç oyuncusu Anthony Dennis için Galatasaray'ın yeniden devreye girdiği öne sürüldü. Geçtiğimiz haftalarda 21 yaşındaki Nijeryalı ön libero için Göztepe'nin kapısını çalan Galatasaray, İzmir temsilcisinin 10 milyon Euro'nun üzerindeki bonservis talebi sonrası görüşmeleri askıya almıştı.

GÖZTEPE İLE YENİDEN TEMAS

Orta sahada daha dinamik bir yapı kurmak isteyen Galatasaray, sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar süren Dennis'ten vazgeçmediği ve son günlerde Göztepe ile yeniden temasa geçtiği iddia edildi.



TAKAS TEKLİFİ

Galatasaray cephesinin, Göztepe'nin hücum hattı için arayışta olduğunu bildiği ve bu doğrultuda takaslı bir teklif sunduğu belirtildi. Buna göre Galatasaray, Dennis için İzmir ekibine Ahmed Kutucu artı 5 milyon Euro bonservis önerisinde bulundu.

SÜRE İSTEDİLER

Sol ve sağ kanat ile santrfor olarak görev yapabilen Ahmed Kutucu'nun, Göztepe'nin aradığı oyuncu profiline uyduğu ifade edilirken, İzmir temsilcisinin cazip teklifini değerlendirmek için süre istediği öğrenildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu: 4 madde tek hedef! 15 bölüm 60 sayfa
Kasım Garipoğlu'nun evinden neler çıktı neler... Şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltında!
Borsa İstanbul
Uyuşturucu ticareti ve fuhşa teşvik operasyonu! Ezgi Eyüboğlu dahil 8 kişi gözaltında
ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer için istenen ceza belli oldu! Kripto baronu yapay zeka ele verdi
Netanyahu Trump’a 4 seçenek sundu: İran saldırısının perde arkası! Medyayı nasıl yönlendirdiler?
Türk Telekom
Güllü'nün kızının İstanbul'a gidiş görüntüleri ortaya çıktı! Yurt dışına mı kaçıyordu?
Epstein sapkınlığı kan donduran “lolita” mesajlarında: Kızların fiyatları da yazıyor
Şüpheliler Müge Anlı’da yüzleşti! 4 yaşındaki Emine’yi üvey baba mı öldürdü?
Son dakika! 5 ilde 26 şirkete eş zamanlı kara para baskını: Çok sayıda mali müşavir yakalandı!
Berat Albayrak'ın hamlesi yabancı tekele son verdi Türkiye Sigorta rekor üstüne rekor kırdı!
Levent Gültekin'e adli kontrol ve yurt dışı yasağı! Geçmiş skandalı da hafızalarda
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Bahis" uyarısı: Geleceğimizi tehdit ediyor | "Hesaplara hemen el konulabilecek"
FETÖ elebaşının yeğeni Yasir Gülen yakalandı
Uyuşturucu operasyonu sonrası iki farklı paylaşım! Şeyma Subaşı'nın Kur'an-ı Kerim paylaşımına tepki yağdı
Uyuşturucu operasyonları Diyanet'in de gündeminde: Cuma hutbesinde gençlere çağrı
Asgari ücret zammında üçüncü toplantı ne zaman? Yüzde 14'lük enflasyon farkı masada: İşte zam senaryoları
Galatasaray'da hedef Griezmann!
Tedesco'dan Oosterwolde raporu!