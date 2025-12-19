Galatasaray ve Göztepe arasında takas ihtimali!





TAKAS TEKLİFİ



Galatasaray cephesinin, Göztepe'nin hücum hattı için arayışta olduğunu bildiği ve bu doğrultuda takaslı bir teklif sunduğu belirtildi. Buna göre Galatasaray, Dennis için İzmir ekibine Ahmed Kutucu artı 5 milyon Euro bonservis önerisinde bulundu.



SÜRE İSTEDİLER



Sol ve sağ kanat ile santrfor olarak görev yapabilen Ahmed Kutucu'nun, Göztepe'nin aradığı oyuncu profiline uyduğu ifade edilirken, İzmir temsilcisinin cazip teklifini değerlendirmek için süre istediği öğrenildi.