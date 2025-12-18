Okan Buruk'tan iptal edilen gol ve rotasyon açıklaması! "Karar doğru"

Okan Buruk (AA)

Buruk, "Oyuna başlangıcımızı beğendim. 1-0'ı bulduk. Verilmeyen golümüz var, karar doğru. Formda bir takım ve kulübesi güçlü bir takım. Biz oyuncu değişikliğini planladığımız gibi yaptık. Bir tek Sallai ve Icardi ile değişiklik yapmadık. Kramp girdiği için Ahmed ve Gökdeniz'i çıkardık. Çok çabaladılar. Daha az süre verilen oyuncularımız vardı. Çok iyi sınav geçirdiler. Hem kazandık hem kart görmedik. Başakşehir direkt rakibimiz, kupa hedefleri var. 3 puanla başlamak bizim için iyi oldu." dedi.