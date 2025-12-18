Okan Buruk'tan iptal edilen gol ve rotasyon açıklaması! "Karar doğru"
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Galatasaray, evinde ağırladığı Başakşehir'i 1-0 yenerek turnuvaya 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından rotasyon kararını ve iptal edilen golle ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının Başakşehir karşısında elde ettiği 1-0'lık galibiyetin ardından konuştu.
Buruk, "Oyuna başlangıcımızı beğendim. 1-0'ı bulduk. Verilmeyen golümüz var, karar doğru. Formda bir takım ve kulübesi güçlü bir takım. Biz oyuncu değişikliğini planladığımız gibi yaptık. Bir tek Sallai ve Icardi ile değişiklik yapmadık. Kramp girdiği için Ahmed ve Gökdeniz'i çıkardık. Çok çabaladılar. Daha az süre verilen oyuncularımız vardı. Çok iyi sınav geçirdiler. Hem kazandık hem kart görmedik. Başakşehir direkt rakibimiz, kupa hedefleri var. 3 puanla başlamak bizim için iyi oldu." dedi.
"ÖNEMLİ BİR MAÇ"
Sıradaki maçı değerlendiren Buruk, "Kasımpaşa takımı son 2 maçta 0-0 maçları oldu. Deplasmana geliyorlar. Önde hızlı oyuncuları var. Bizden puan almak isteyecekler. Rotasyon yapma nedenimiz 3 gün sonra maçımız var. Puan farkını arttırmak istiyoruz. Rakiplerimiz bize yaklaşmak isteyecek. İlk yarıyı lider bitirmek için önemli bir maç." ifadelerini kullandı.