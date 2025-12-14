PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'a Rüdiger sesleri!

İspanyol basınında yer alan habere göre, Galatasaray, Real Madrid forması giyen savunma oyuncusu Antoino Rüdiger ile ilgileniyor.

Galatasaray için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Galatasaray, Real Madrid forması giyen savunma oyuncusu Antoino Rüdiger ile ilgileniyor.

Fichajes, Galatasaray'ın, 32 yaşındaki savunma oyuncusu için Real Madrid'e teklif yaptığını duyurdu.



Fichajes'de yer alan haber şu şekilde:

"Real Madrid yönetimi süreci büyük bir sakinlikle yönetiyor. Valdebebas'ta aceleci davranmak istemeyen yönetim, Alman yıldızın takım içindeki rolünün farkında. Rüdiger, hem sahadaki performansı hem de soyunma odasındaki liderliğiyle vazgeçilmez isimler arasında gösteriliyor.

Teknik ekip, Rüdiger'in özellikle büyük maçlardaki performansından son derece memnun. Baskı altında soğukkanlı kalabilen Alman savunmacı, Real Madrid savunmasının temel direklerinden biri konumunda."

"Sarı-kırmızılılar ise bu transferi "vitrin hamlesi" olarak görüyor. Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Rüdiger transferiyle ses getirmeyi hedefliyor. İstanbul cephesinde umutlar tamamen tükenmiş değil.

Şu an için Real Madrid'in önceliği net: istikrar. Yönetim, şartlar olağanüstü şekilde değişmedikçe Rüdiger'in takımda kalmasından yana. Ancak transfer piyasasında her an her şey değişebilir.

Gözler şimdi Madrid'den çıkacak nihai kararda. Galatasaray beklemede, Real Madrid temkinli. Bu dosya kolay kapanacak gibi durmuyor."

