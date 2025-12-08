Galatasaray'a kötü haber! Mario Lemina Afrika Kupası'nda

Dört kulvarda mücadele veren Galatasaray'da sıkıntılı dönemde bir de Mario Lemina tercihi can sıkacak gibi görünüyor.

Gabonlu futbolcu, ülkesinin Afrika Kupası kadrosuna seçildi.

Turnuvaya çağırılan futbolcuların listesi şu şekilde; Mbaba Loyce Marius, Ngoubi Demba Anse, Bekale Junior, Oyono Antony, Oyono Jérémy, Obiang Johann, Ekomie Jacques, Appindangoye A., Ecuele Manga Bruno, Moucketou Alex, Kila Onfia Mick, Do Marcolino Jonathan, Mboula Uriel-Michel, Lemina Mario, Nze Samake, Kanga Guelor, Bocoum Eric, Poko B. André, Loufilou Ruben, Ndong Ibrahim, Babicka Shavy, Avelant Teddy, Bouanga Denis, Essang-Matou Edlin, Malick Euvouna, Aubameyang Pierre Emerick, Openda Royce, Jim Allevinah