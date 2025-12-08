PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'a kötü haber! Mario Lemina Afrika Kupası'nda

Galatasaray’ın tecrübeli orta saha oyuncusu Mario Lemina, Gabon Milli Takımı’nın Afrika Kupası kadrosuna çağrıldı. Turnuva, 21 Aralık 2025 – 18 Ocak 2026 tarihleri arasında oynanacak.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'a kötü haber! Mario Lemina Afrika Kupası'nda

Dört kulvarda mücadele veren Galatasaray'da sıkıntılı dönemde bir de Mario Lemina tercihi can sıkacak gibi görünüyor.

Gabonlu futbolcu, ülkesinin Afrika Kupası kadrosuna seçildi.

Turnuvaya çağırılan futbolcuların listesi şu şekilde; Mbaba Loyce Marius, Ngoubi Demba Anse, Bekale Junior, Oyono Antony, Oyono Jérémy, Obiang Johann, Ekomie Jacques, Appindangoye A., Ecuele Manga Bruno, Moucketou Alex, Kila Onfia Mick, Do Marcolino Jonathan, Mboula Uriel-Michel, Lemina Mario, Nze Samake, Kanga Guelor, Bocoum Eric, Poko B. André, Loufilou Ruben, Ndong Ibrahim, Babicka Shavy, Avelant Teddy, Bouanga Denis, Essang-Matou Edlin, Malick Euvouna, Aubameyang Pierre Emerick, Openda Royce, Jim Allevinah

Monaco maçında sol bek belirsizliği! Galatasarayın yıldızları o formaya adayMonaco maçında sol bek belirsizliği! Galatasarayın yıldızları o formaya aday
Monaco maçında sol bek belirsizliği! Galatasaray'ın yıldızları o formaya aday

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Filistinli yönetmen Basel Adra'yı kabul etti!
Diploma davasında İmamoğlu'nu terleten "dilekçe" sorusu! "Durumum yok" dediği dönemde FETÖ kolejinde hissesi vardı: TAKVİM belgeledi
Türk Telekom
Başkan Erdoğan özgür Suriye'nin 1. yıl dönümünü kutladı! "Toprak bütünlüğü" vurgusu: Her türlü desteği sağlayacağız
Futbolda bahis soruşturması: 37 şüpheli adliyeye sevk edildi | Ahmet Çakar serbest bırakıldı
TBMM'deki bütçe mesaisinde Terörsüz Türkiye rüzgarı: Bahçeli ile DEM Partililer tokalaştı
İdefix
Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'de
Son dakika: Antalya Serik'te şiddetli deprem | Çevre iller de hissetti: AFAD 4.9 dedi Kandilli 5.2
Kartalkaya faciasında ‘altın zaman’ heba edildi: 34 çocuk için 34’er kez müebbet
Çekmeköy'de narkotik operasyonunda çatışma: 1 polis şehit oldu! Hainlerin suç dosyası kabarık çıktı
İŞKUR ilanlarını güncelledi: KPSS’siz 68 binden fazla iş fırsatı listede! Hangi meslekler aranıyor?
Monaco maçında sol bek belirsizliği! Galatasaray'ın yıldızları o formaya aday
Cevdet Yılmaz TBMM'de açıkladı: "Teklif tam anlamıyla bir istikrar ve refah bütçesidir"
"Arınamayan" CHP'de iç savaşın ayak sesleri! "Kılıçdaroğlu ihraç edilsin" diyenlere makam mevki | 10 vekil sonrası bir çağrı daha
Bursa'da özel eğitim okulunda kan donduran görüntüler: Otizmli öğrencileri sıralara bağladılar! Savunmaları pes dedirtti
Suriye nasıl bir beladan kurtuldu? Esad'ın gizli kayıtları çıktı: Guta'ya lanet olsun katledilmeyi hak ettiler | "Botokslu Putin" bombası
Suriye'deki devrimin birinci yılında Şara'dan Emevi Camisi'nde kardeşlik mesajı!
Fenerbahçe yeni askerini buldu! Transfer Manchester United'dan gelecek
Soğuk dalga güçleniyor! Sarı kodlu kar ve fırtına alarmı verildi! İstanbul buz kesecek