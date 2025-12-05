Galatasaray'da Ismail Jakobs dönemi sona eriyor!

Ismail Jakobs (İHA) SENEGAL RAPOR İSTEDİ Ülkesinin milli takımına da aynı sebepten dolayı gitmeyen Jakobs için Senegal Futbol Federasyonu harekete geçti ve kapsamlı bir rapor talep etti. Ancak 26 yaşındaki sol bek ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Ismail Jakobs (AA) ADA TUNCA İLE TATİLDE Yıldız oyuncunun aynı dönemde Galatasaray'ın eski başkan adayı Tuncer Hunca'nın kızı Ada Tunca ile Dubai'de tatil yaptığı ortaya çıktı. Sarı kırmızılı taraftarların da tepkisini de çeken Jakobs için karar verildi.