Galatasaray'da Ismail Jakobs dönemi sona eriyor!
Galatasaray'ın geçen sezon başında Monaco'dan kiraladığı ve geride kalan yaz da bonservisini aldığı Ismail Jakobs, bir türlü istikrar yakalayamıyor. Deneyimli sol bek için artık tehlike çanları çalıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un oyuncusunu her ne kadar kazanmaya yönelik düşüncesi olduğu bilinse de makul bir teklif gelirse yollar ayrılacak.
Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken takımdan ayrılacaklar konusunda da kararlar alınıyor. Sarı kırmızılılarda topun ağzındaki isimlerden biri de Ismail Jakobs.
SAKATLIKLAR YAKASINI BIRAKMADI
İstanbul'a gelmeden önce de kariyerinde sakatlıklar bulunan Jakobs, makus talihinden kaçamadı ve aynı durumları yeniden yaşamak zorunda kaldı.
Geçen sezon Galatasaray ve milli takımda toplam 29 maç kaçırdı. bu sezon da yine alt baldır sakatlığı nedeniyle 3 lig maçında forma giyemedi. 2 karşılaşmada daha görev yapması beklenmiyor.
PERFORMANSI DA SIKINTILI
Jakobs'un sakatlıkları kadar oynadığı oyun nedeniyle de eleştiriler var. Hücumcu bir bek olmasına rağmen sadece geçen sezon yaptığı iki asistle yoluna devam eden Senegalli bek için giderek umutlar tükeniyor.
SENEGAL RAPOR İSTEDİ
Ülkesinin milli takımına da aynı sebepten dolayı gitmeyen Jakobs için Senegal Futbol Federasyonu harekete geçti ve kapsamlı bir rapor talep etti. Ancak 26 yaşındaki sol bek ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
ADA TUNCA İLE TATİLDE
Yıldız oyuncunun aynı dönemde Galatasaray'ın eski başkan adayı Tuncer Hunca'nın kızı Ada Tunca ile Dubai'de tatil yaptığı ortaya çıktı. Sarı kırmızılı taraftarların da tepkisini de çeken Jakobs için karar verildi.
AYRILIK YAKIN
Teknik direktör Okan Buruk her ne kadar oyuncusunu kazanmaktan yana tavır sergilese de ara transfer döneminde gelecek teklife göre Senegalli futbolcunun geleceği netleşecek. Yönetim de olası satışla birlikte yeni bir sol bek kadroya katacak.