Fenerbahçe'de Talisca için özel çalışma!

Eyüpspor maçında sakatlanan Anderson Talisca'ya Fenerbahçe'de özel bir tedavi programı uygulanmaya başlandı. Brezilyalı futbolcunun ikinci yarının ilk haftasında sahalara dönmesi hedefleniyor.

Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği performansla takımın öne çıkan isimlerinden biri olan Anderson Talisca'nın sakatlığı sonrası tedavi süreci netleşti.

Eyüpspor karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Brezilyalı futbolcu için sarı-lacivertli kulübün özel bir yöntem tercih ettiği belirtildi.



HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ

Fenerbahçe sağlık ekibi Talisca'ya hiperbarik oksijen tedavisi uygulamaya başladı. Bu yöntemin, hasarlı dokuların yüksek basınç altında saf oksijenle daha hızlı iyileşmesini amaçladığı ifade edildi.

Kulüp cephesinde yapılan planlamaya göre Anderson Talisca'nın ligin ikinci yarısıyla birlikte yeniden formasına kavuşması bekleniyor.

Deneyimli futbolcunun, ikinci yarının ilk haftasında oynanacak Alanyaspor maçında sahada olmasının hedeflendiği aktarıldı.

