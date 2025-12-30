Fenerbahçe'de Talisca için özel çalışma!





HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ



Fenerbahçe sağlık ekibi Talisca'ya hiperbarik oksijen tedavisi uygulamaya başladı. Bu yöntemin, hasarlı dokuların yüksek basınç altında saf oksijenle daha hızlı iyileşmesini amaçladığı ifade edildi.



Kulüp cephesinde yapılan planlamaya göre Anderson Talisca'nın ligin ikinci yarısıyla birlikte yeniden formasına kavuşması bekleniyor.



Deneyimli futbolcunun, ikinci yarının ilk haftasında oynanacak Alanyaspor maçında sahada olmasının hedeflendiği aktarıldı.