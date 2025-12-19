Yönetimden Jhon Duran'a uyarı





"SİNİRLERİNE HAKİM OLMAN GEREK"



Genç oyuncu ile özel bir görüşme gerçekleştiren teknik ekip ve yönetim, Kolombiyalı'ya sahadaki hırsının takımı mutlu ettiğini ancak sinirlerine hakim olmasının şart olduğunu iletti.



Yöneticilerin, "Oynamak istemen son derece doğal. Ancak sinirlerine hakim olman gerek, aksi takdirde takıma zarar verirsin. Daha sakin kalmak zorundasın" uyarısında bulunulduğu öğrenildi.