PODCAST CANLI YAYIN

Yönetimden Jhon Duran'a uyarı

Jhon Duran'a Fenerbahçe teknik ekip ve yönetiminden uyarı geldi, "Sinirlerine hakim olman gerek. Aksi takdirde takıma zarar verirsin" denildi.

Giriş Tarihi:
Yönetimden Jhon Duran'a uyarı
Fenerbahçe'de Kolombiyalı yıldız Jhon Duran, son haftalardaki sinirli tavırları nedeniyle yönetim ve teknik ekibin dikkatini çekti.

Özellikle Konyaspor maçında oyundan çıkarılırken Tedesco'nun uzattığı eli itmesi, ekipte alarma yol açtı. 22 yaşındaki golcü, Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde kritik gollere imza atsa da, ligdeki diğer maçlar ile Avrupa Ligi karşılaşmalarında beklenen performansı gösteremedi.

Jhon Duran, daha önce Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros maçının son anlarında rakibine yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart görmüştü.



"SİNİRLERİNE HAKİM OLMAN GEREK"

Genç oyuncu ile özel bir görüşme gerçekleştiren teknik ekip ve yönetim, Kolombiyalı'ya sahadaki hırsının takımı mutlu ettiğini ancak sinirlerine hakim olmasının şart olduğunu iletti.

Yöneticilerin, "Oynamak istemen son derece doğal. Ancak sinirlerine hakim olman gerek, aksi takdirde takıma zarar verirsin. Daha sakin kalmak zorundasın" uyarısında bulunulduğu öğrenildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! 5 ilde 26 şirkete eş zamanlı kara para baskını: Çok sayıda mali müşavir yakalandı!
Levent Gültekin gözaltına alındı... Geçmiş skandalı da hafızalarda
Borsa İstanbul
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu aldığı torbacıların kod isimleri ve numaraları ortaya çıktı!
Koğuşta Tuğyan Ülkem Gülter'e protesto! Yüksek sesle Güllü'nün şarkılarını çaldılar
Asgari ücret zammında üçüncü toplantı ne zaman? Yüzde 14'lük enflasyon farkı masada: İşte zam senaryoları
Türk Telekom
Karadeniz'deki doğal gaz keşifleri ekonomiye can suyu oldu!
Galatasaray'da hedef Griezmann!
Meteoroloji’den kritik uyarı: 19 Aralık’ta buzlanma, don ve sis alarmı! İl il hava durumu raporu
Yüzyılın Konut Projesi’nde başvurular bugün sona eriyor
Tedesco'dan Oosterwolde raporu!
Kasım Garipoğlu'nun Boğaz’daki partisi: Telefon yasak uyuşturucu ve "grup" serbest! | 40. yaş partisinden görüntüler
Ünlülere bir uyuşturucu operasyonu daha! Aleyna Tilki, Danla Biliç, ve İrem Sak serbest bırakıldı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu ağı magazin değil skandal: Kadın dernekleri nerede?
Kıdem ve ihbar tazminatı Ocak’ta artıyor
Başkan Erdoğan takdim etti: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu!
"Esrar"engiz trafik! Mümine Senna Yıldız'ın evinde kimler uyuşturucu öğüttü? Giren-çıkan mercek altında
Şehit Yahya Sinwar’ın Özel Kalem Müdürü Takvim.com.tr’ye konuştu: Türk askerini Gazze’de istiyoruz
atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak! A.B.İ.’den ilk teaser yayınlandı