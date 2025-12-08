Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılmamakta kararlı

Geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, istediği süreleri alamamış ve 12 Ekim'de alınan kararla İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı. Son günlerde fıtık ameliyatı geçiren Cenk, beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada karardan duyduğu şaşkınlığı dile getirdi.

Cenk Tosun (AA) Cenk Tosun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosuna tekrar girmek istiyorum. Ne yaptım ki kadro dışı bırakıldım? Affedilecek bir şey yapmadım, kadroya geri çağırılmayı bekliyorum. Fenerbahçe'de oynamak istiyorum."