Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılmamakta kararlı
Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Cenk Tosun, geleceğiyle ilgili net konuştu. Tecrübeli futbolcu, devre arasında ayrılık iddialarına yanıt verirken kadro dışı sürecine yönelik de dikkat çekici ifadeler kullandı.
Geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, istediği süreleri alamamış ve 12 Ekim'de alınan kararla İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı. Son günlerde fıtık ameliyatı geçiren Cenk, beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada karardan duyduğu şaşkınlığı dile getirdi.
Cenk Tosun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosuna tekrar girmek istiyorum. Ne yaptım ki kadro dışı bırakıldım? Affedilecek bir şey yapmadım, kadroya geri çağırılmayı bekliyorum. Fenerbahçe'de oynamak istiyorum."
TALİPLERİ VAR
Cenk Tosun'un geleceğine dair belirsizlik sürerken Süper Lig ekiplerinin ilgisi devam ediyor. Daha önce adı Neftçi Bakü ile anılan tecrübeli futbolcunun Eyüpspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor tarafından da istendiği öne sürülüyor.