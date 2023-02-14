Tapu sahipleri dikkat! Sadece 3 ay süreniz var! Açıklama geldi! Ev sahibi olanlar için...

Tapu sahipleri için yapılan kritik uyarıya göre bu hakkın kullanılması için gereken süre 90 gün. Bu süre aşıldığındaysa kişiler haklarını kaybediyor.
DİĞER HİSSE SAHİPLERİ İTİRAZ HAKKINA SAHİP
Hisseli tapuda ön alım hakkı tanınır ve hisse sahiplerine şufa hakkı bulunur. Eğer bir hisse sahibi bu payı satmak isterse, diğer hisse sahipleri öncelikli olarak satın alma hakkına sahip olurlar. Ancak bu ön alım hakkı için verilen süre 3 ay ve dava açılmazsa hak ortadan kalkar. Aynı şekilde, habersiz satış yapıldığında ise 2 yıl içinde ön alım talepli dava açma süresi bulunmaktadır.
Dava açılmazsa ön alım hakkı düşer. Eğer hisse sahibi diğer hisse sahiplerine haber vermeden satış yaparsa, diğer hisse sahipleri itiraz hakkına sahiptir. Sonuç olarak; Tapunun satışı hissedarların anlaşmasına bağlıdır ve ortak satış kararı verildiğinde tapu bir bütün olarak satılır. Hisseli tapunun satışı konusunda izlenecek yöntem, hissedarların anlaşmasına dayanır.