Tapu sahipleri dikkat! Sadece 3 ay süreniz var! Açıklama geldi! Ev sahibi olanlar için...

ŞUFA HAKKI KİMLER KULLANABİLİR?

Önalım yani şufa hakkı sadece paylı mülkiyet için söz konusudur. Bu paylı mülkiyete tabi olan taşınmaz ister tarla olsun isterse apartman dairesi ya da işyeri olsun hiç fark etmez. Mutlaka bir hisseli tapu da söz konusu olması gerekir. Buna bağlı olarak da şufa hakkını kullanacak olan kişiler ise, paydaşlardır.