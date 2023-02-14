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    • Emlak&OTO
    • 14.02.2023 10:05
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    • 14.02.2023 10:05
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    Tapu sahipleri dikkat! Sadece 3 ay süreniz var! Açıklama geldi! Ev sahibi olanlar için...

    Tapusu olanlar dikkat! Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait olan ülkede tapu ile ilgili kayıtlar hakkında yeni düzenlemeler yapılıyor. Şufa hakkı (önalım hakkı)sahibi paydaşlara gayrimenkulün alıcısı tarafından satış noter aracılığıyla bildirilmişse, satışın bildirilmesinden itibaren 3 ay içerisinde şufa davasının açılması gerekir. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Tapu sahipleri dikkat! Sadece 3 ay süreniz var!

    Tapu sahipleri için yapılan kritik uyarıya göre bu hakkın kullanılması için gereken süre 90 gün. Bu süre aşıldığındaysa kişiler haklarını kaybediyor.

    DİĞER HİSSE SAHİPLERİ İTİRAZ HAKKINA SAHİP

    Hisseli tapuda ön alım hakkı tanınır ve hisse sahiplerine şufa hakkı bulunur. Eğer bir hisse sahibi bu payı satmak isterse, diğer hisse sahipleri öncelikli olarak satın alma hakkına sahip olurlar. Ancak bu ön alım hakkı için verilen süre 3 ay ve dava açılmazsa hak ortadan kalkar. Aynı şekilde, habersiz satış yapıldığında ise 2 yıl içinde ön alım talepli dava açma süresi bulunmaktadır.

    Dava açılmazsa ön alım hakkı düşer. Eğer hisse sahibi diğer hisse sahiplerine haber vermeden satış yaparsa, diğer hisse sahipleri itiraz hakkına sahiptir. Sonuç olarak; Tapunun satışı hissedarların anlaşmasına bağlıdır ve ortak satış kararı verildiğinde tapu bir bütün olarak satılır. Hisseli tapunun satışı konusunda izlenecek yöntem, hissedarların anlaşmasına dayanır.

        ÖNALIM HAKKI NEDİR?

        Önalım hakkı, sözleşme ya da kanundan doğabilen ve taşınmaz malikinin taşınmazını üçüncü bir kişiye satması durumunda önalım hakkı sahibine tek taraflı bir beyan ile taşınmazın alıcısı olma yetkisi veren yenilik doğurucu bir haktır.

        ÖNALIM HAKKI NE İŞE YARAR?

        Önalım hakkı kullanıldığı zaman paydaş payını yasal ön alım hakkını kullanmış olan diğer paydaşa devretme yükümlülüğüne girer. Bu sayede önalım hakkı da taşınmaz mülkiyetinin dolaylı sınırlama çeşitlerinden biridir.

        ŞUFA HAKKI KİMLER KULLANABİLİR?

        Önalım yani şufa hakkı sadece paylı mülkiyet için söz konusudur. Bu paylı mülkiyete tabi olan taşınmaz ister tarla olsun isterse apartman dairesi ya da işyeri olsun hiç fark etmez. Mutlaka bir hisseli tapu da söz konusu olması gerekir. Buna bağlı olarak da şufa hakkını kullanacak olan kişiler ise, paydaşlardır.
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        Haberler Emlak&OTO Tapu sahipleri dikkat! Sadece 3 ay süreniz var! Açıklama geldi! Ev sahibi olanlar için...
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