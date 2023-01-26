İzmir'de kaçırılmayacak fırsat! Bu daire sadece 490 bin TL

Tire İcra Dairesi tarafından İzmir'de bulunan 1+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 490 bin TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 14.03.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

İzmir İli,Tire İlçesi, Cumhuriyet Mah.Aydınoğlu Cd.mevkii, 10 ada 28 parsel 412,32 m2 yüzölçülünde arsa niteliğnideki taşınmazda bulunan 3. kat 9 nolu bağımsız bölüm iş yeri niteliğindeki taşınmaz borçlu adına tam paylı olarak tescillidir. Taşınmazın her türlü belediye hizmeti ve alt yapı çalışmaları tamdır. Taşınmaz üzerinde bodrum+zemin+4 normal katlı yapı mevcuttur. Normal katlarda üçer daire mevcuttur,asansörü ve doğalgaz yoktur. Yaklaşık 20 senelik bakımsız yapıdır. Bağımsız bölüm 85,00 m2 yüzölçümünde 1 oda,1 salon,1 banyo,1wc ve 1 mutfaktan oluşmaktadır. Kapılar PVC doğrama, zeminler laminant parke kaplıdır. Isınma tipi soba veya klimadır. Giriş kapısı çeliktir. Borçlunun hissesi tamdır.

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