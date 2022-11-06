Ordu Gölköy'de 161 m² taşınmaz icradan satılığa çıkarıldı

Gölköy İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan Ordu Gölköy'de 161 m² taşınmaz mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 134.082 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 12.12.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bası bilgilere yer verildi.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ordu İl, Gölköy İlçe, GÖLKÖY Mahalle/Köy, HASE Mevkii, 133 Ada, 3 Parsel, ORDU İL GÖLKÖY İLÇE 133 ADA 3 PARSEL HASE MEVKİİ, 161,88 M2, 3 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM. ŞEHİR MERKEZİNDE SAYILIP BANKALARA YAKLAŞIK 700-800 METRE, BELEDİYE VE HÜKÜMET KONAĞINA 1250-1300 METRE MESFEDEDİR. HER TÜRLÜ ŞEHİRCİLİK FAALİYETLERİNDEN (YOL, SU VB.) FAYDALANMAKTADIR.

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