İstanbul Fatih'te 33.50 metrekare dükkan icradan satışa çıktı

T.C. İstanbul 3. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu tarafından Fatih'te bulunan 33.50 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 760.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 19.12.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

TAPU KAYDI: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Şahsuvar Mah. 164 ada, 11 parselde kayıtlı 48,00m2 miktarlı Dokuz Bağımsız Bölümlü Kargir İş Hanı vasıflı ana taşınmazda 20/100 arsa paylı Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Nolu Dükkan vasıflı taşınmaz bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.

İMAR DURUMU: T.C.Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09/02/2022 tarihli cevabi yazısındar İstanbul ili, Fatih İlçesi, Şehsuvar Bey Mah. 164 ada, 11 parsel sayılı yer İstanbul IV numaralı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan, Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derecede Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında,2. Derece Koruma Bölgesinde, 3. Derece Ticaret Alanında kalmakta olup H:9,50mt irtifa almaktadır, söz konusu taşınmazın açık adresi Şehsuvar Bey Mahallesi, Gedikpaşa Caddesi, No:93 olarak belirtilmektedir.

ÖZELLİKLERİ: Dava konusu taşınmazlara ilişkin 04/03/2022 tarihli kıymet takdir raporunda; "Taşınmaz; İstanbul ili, Fatih İlçesi, Şahsuvar Mah. 164 ada, 11 parselde 48,00m2 miktarlı taşınmaz, İstanbul ili, Fatih İlçesi, Şehsuvar Mahallesi, Gedik Paşa Caddesi, No:93, Duman Han adresinde konumludur. Dava konusu taşınmazın bulunduğu bina bodrum+zemin+5 normal kattan oluşan binadır. Bina yaklaşık 49 yaşındadır. Binada asansör bulunmamaktadır. Yerinde yapılan incelemede (1) numaralı Bağımsız Bölümün dükkan olarak kullanıldığı görülmüştür. Konu gayrimenkul, toplam 33,50 m2 brüt alanlıdır. Dükkanın demir doğrama girişi bulunup, zemini karo mozaik kaplamadır. Duvarları badana olup ıslak hacim duvar ve zeminleri seramiktir, denilmektedir.

İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın