Ankara'da kaçırılmayacak fırsat! İcradan ucuza satışa çıktı

Ankara Satış Memurluğu tarafından Keçiören'de bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 330 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 08.11.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Ankara İli, Keçiören İlçesi, Şehit Kubilay Mahallesi, Karakeçili Caddesi, 1798. Sokak üzerinde yer alan 1 nolu apartmanının bulunduğu yere rastlayan 3 nolu taşınmaz tapu kaydında Ayvalı Mahallesi 34414 ada, 1 parsele kain, 829,00 m2 yüzölçümlü, 882/11606 arsa paylı,zemin kat 3 nolu konut vasıflı taşınmaz ana binasında asansör bulunduğu, açık ve kapalı otoparkın mevcut olduğu, taşınmazın fiili durumunun antre, 3 oda, salon, mutfak, banyo, ebeveyn duş, wc ve 1 adet balkondan müteşekkil, ısınmanın kombi ile sağlandığı balkon dahil 90,67 m2 kullanım alanlı, balkon alanının 3,80 m2 olduğu hali hazırda kiracının oturduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın