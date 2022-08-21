Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde yatırımlık fırsat

Marmaraereğli İcra Dairesi tarafından Tekirdağ'da bulunan 300 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 270 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 06.10.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Tekirdağ İl, Marmaraereğlisi İlçe, 317 Ada, 1 Parsel, MARMARAEREĞLISI Mahalle/Köy, Kokanartepe Mevkii, arsa niteliğindeki taşınmazdır. Taşınmazın geometrik şekli kare ve köşe parsel olduğu ve üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Tekirdağ ilinin ,sahil şeridi 30 km olan, İstanbul iline 90 km mesafedeve turizm ve sayfiye merkezlerinden olan, yerli ve yabancı yatırımcılarının her geçen gün daha fazla rağbet ettikleri ve bu nedenle arazi fiyatlarının sürekli yükseldiği Marmara Ereğli ilçesinde yer almaktadır.



İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın