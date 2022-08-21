Sivas’ta icradan satılık 70 metrekare dükkan

Sivas İcra Dairesi tarafından merkezde bulunan 70 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 350 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 11.10.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Sivas İli, Merkez İlçe, Kızılırmak Mahallesi, 3392 Ada, 14 Parsel,B Giriş Zemin Kat 23 nolu bağımsız bölüm sayılı dükkan vasfındaki taşınmaz; Taşınmazlar onaylı mimari projesine göre 23 nolu bağımsız bölüm sayılı dükkan yaklaşık net 70,42 m2 brüt 80,00 m2 büyüklüğündedir. Dükkan girişi alüminyum camekan olup taşınmaz zemin döşemeleri seramik, Duvarlar saten yağlı boyalı yer yer duvar kağıtlı, tavanlar alçıpandır. Mevcutta Elektrik dükkanı olarak kullanılmakta olup ona uygun şekilde dekorasyon yapılmış olup onaylı mimari projesi dışında mevcut dükkan ikiye ayrılmışofis, mutfak mahalleri oluşturulmuştur. Ofis kısmı tabanları seramik ,duvarları duvar kağıdı dıç cephesi alüminyum kompozit ve alüminyum renkli camekandır. Diğer ofis kısmı tabanları laminat ara bölmesi alüminyum camekandır. Taşınmazın yıpranma oranı %24'dür

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın