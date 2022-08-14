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    • Emlak&OTO
    • 14.08.2022 10:27
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    • 14.08.2022 10:27
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    İzmir Karşıyaka'da icradan satılık daire

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan İzmir Karşıyaka'da 2+1 135 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    İzmir Karşıyaka’da icradan satılık daire

    Karşıyaka 1. İcra Dairesi tarafından İzmir'de bulunan 3+1 135 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 3 milyon 250 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 04.10.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Karşıyaka belediyesi imar ve şehircilik müdürlüğü kayıtlarında mevcut tasdikli mimari projesine göre taşınmaz 2 oda 1 salon olup 1 mutfak 1 antre 1 kömürlük 1 hol 2 banyo-wc 1 hol odası 2 balkondan oluşmaktadır. Ancak yerinde yapılan incelemede taşınmaz 4 oda 1 salon olup 1 mutfak 1 antre 1 hol 1 kalorifer odası 1 banyo-wc 1 ebeveyn banyosu 2 balkondan oluşmaktadır. Projede Hol odası olarak tanımlanan mahalin yerinde yatak odası olarak kullanıldığı ve 1 odanın ise duvar ile bölünmek suretiyle yeni bir dolap odasının teşkil edilmiş olduğu anlaşılmıştır. Projede hol odası olarak gösterilen yatak odası ile projede yer alamayan dolap odası karanlık odalar konumundadır.

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