Ankara’da 600 bin TL’ye satılık dubleks! İşte ilan detayları

Ankara Batı İcra Dairesi tarafından Etimesgut'ta bulunan 5+1 dubleks daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 600 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 07.09.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Taşınmaza ait Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmamaktadır. Ankara Çevre yolunda doğu istikametinde ilerlerken sağ tarafta bulunan Ahi Mesut Bulvarına dönülür. Yaklaşık 100 m ileriden U dönüşü yapılarak 50m ileride solda bulunan 1649. Caddeye dönülür. Yaklaşık 750 m ileride sol taraftaki 1636. Sokağa döndükten sonra, sağ taraftaki ilk sokak olan değerleme konusu taşınmazın üzerinde bulunduğu 1635. sokağa dönülerek ana gayrimenkule ulaşılır. Taşınmaz konum olarak Vecihi Hürkuş Parkına 50m, Etimesgut Ahi Evran Ortaokuluna 500 m ve Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesine 500 m kuş uçuşu mesafede bulunmaktadır. Ulaşım toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile sağlanmaktadır.

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