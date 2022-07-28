Kocaeli Darıca'da 4+1 125 m² dubleks daire mahkemeden satılığa çıkartıldı

Gebze İcra Dairesi tarafından Darıca'da bulunan 4+1 125 m² dubleks daire mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arazi için 471.222 TL olarak muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 15.09.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Darıca İlçe, 233 Ada, 13 Parsel, DARICA Ş. Mahalle/Köyde kayıtlı, tam hisseli, 9162/37000 arsa paylı, 2. Normal kat+ çatı katı 5 nolu bağımsız bölüm. Bilirkişi raporuna göre taşınmaz Darıca İlçesi Kazımkarabekir Mah. Bosna Sokak cepheli, dış kapı no:10 2. normal + çatı katı 5 nolu bağımsız bölüm olan meskendir. Taşınmazın bulunduğu katta 2 adet daire bulunmaktadır. Binada ve dairede doğalgaz tesisatı bulunmaktadır. Projesinde yapılan incelemede dairenin girişinde oda, antre, salon, mutfak,wc ve 1 adet balkon çatı arası piyeste ise 3 adet oda, banyo ve teras alanı bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina 6-10 yaş aralığındadır. Meskenin net inşaat alanı 125,00 m², brüt inşaat alanı 142,50 m², genel brüt inşaat alanı 161,50 m² dir. Yakın çevresinde sanayi türü yapılaşma vardır. Resmi dairelere, bankalara, okullara ve alışveriş merkezlerine yakın konumdadır. Çevresinde yoğun konut türü yapılar mevcuttur. D-100 Karayoluna ve TEM Otoyoluna yakın konumdadır. Tüm altyapı ve belediye hizmetlerinden faydalanmakta olup ulaşım imkanları iyidir. Taşınmaz 3. Sınıf (B) Grubu yapı türüne uygundur.

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