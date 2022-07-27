Kocaeli Gölcük'te 2+1 105 m² daire mahkemeden satılığa çıkartıldı

Gölcük İcra Dairesi tarafında ilçede bulunan 2+1 105 m² daire mahkemeden satılığa çıkartıldı. Satışa çıkarılan ev için 300.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 13.09.2022 olarak duyuruldu.

İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:

Kocaeli İl, Gölcük İlçe, 3474 Parsel, DEĞİRMENDERE Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, Kat 1 Bağ böl no 1 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Kocaeli Büyükşehir belediyesinin ve Gölcük belediyesinin imar planı sınırları içindedir. Konum itibariyle konum itibariyle nüfusun ve yapılaşmanın hızlı seyrettiği bir konumda yer almaktadır.Cephesi olduğu yolda Değirmendere'nin en büyük pazarları olan Cumartesi pazarı kurulmaktadır. Ulaşım kolaylığı ile birlikte Belediyenin ve diğer kamu hizmetlerinden oldukça hızlı yararlanabilecek konumdadır. Hemen yanında, İlköğretim Tesis Alanı ve Lise bulunmaktadır. Değirmendere kent merkezinde olduğundan sahile ve burda bulunan sosyal tesis alanlarına oldukça yakındır. Ön yoldan aktif olan minibüs güzergâhı geçmektedir. 4 katlı binanın 1. katında yer almaktadır. 2 oda, 1 salon, mutfak, banyo, olmak üzere 105 m2 kullanım alanına sahip olduğu tespit edilmiştir. Daire giriş kapısı çelik kapı ısıtma sistemi doğalgazdır.Hol ve ıslak hacimler seramik, odalar laminant parkedir. İç kapılar panel, pencereler ise PVC'dir. Mutfak dolapları MDF, tezgahı ise mermerittir. Bina giriş kapısı demir kapıdır.

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