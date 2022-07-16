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    • Emlak&OTO
    • 16.07.2022 10:16
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    • 16.07.2022 10:16
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    Ankara'da ucuza satılık daire! 15 Eylül'de satışa çıkıyor

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Ankara Keçiören'de 3+1 daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    Ankara’da ucuza satılık daire! 15 Eylül’de satışa çıkıyor

    Ankara Satış Memurluğu tarafından Keçiören'de bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 410 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 15.09.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Ankara İli, Keçiören İlçesi, Ayvalı Mahallesi Sinem Sokak üzerinde 15 nolu Ersin Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 5 nolu taşınmaz tapu kaydında Ayvalı Mahallesi 9362 ada, 2 parsele kain 721,00 m² yüzölçümlü, 164/1442 arsa paylı, 1. Kat 5 nolu meskenin bulunduğu binada arka bahçesinde açık otoparkının bulunduğu, taşınmazın fiili olarak Sinem Sokaktan bakıldığında 1. Katta sağ tarafta ön ve yan cepheli olduğu, 3 oda, salon, antre, mutfak, banyo, wc ve 2 balkondan müteşekkil, balkonlar dahil yaklaşık 86,00 m² (balkonlar 5.00 m²), ısınma doğalgazlı kat kaloriferli kombi ile sağlandığı bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle eklentisi 5 no.lu kömürlük ile birlikte satışa çıkarılmıştır. Geniş bilgi dosyasında mevcuttur.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Haberler Emlak&OTO Ankara'da ucuza satılık daire! 15 Eylül'de satışa çıkıyor
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