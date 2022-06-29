Ev almak isteyenler dikkat! Kastamonu'da icradan satılık daire

Kastamonu İcra Dairesi tarafından merkezde bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 750 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 07.09.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Meskende antre, mutfak, banyo, wc ve balkon zeminlerinde seramik kaplı, duvarlar alçı sıvalı ve boyalı, Odalarda ve salonda zeminler laminant parke kaplama yapıldığı, Islak hacimlerin zeminleri seramik, duvarları fayans kaplama olup, vitrifiye ve armatürlerin montajı yapıldığı, Mutfakta zemin seramik ve duvarlar alçı sıva ve boyalı olup, mebran kapak özel imalat mutfak dolabı ve granit mutfak tezgahı yapıldığı, daire giriş kapısı çelik kapı yapıldığı, oda kapıları ahşap panel kapı yapıldığı, pencereleri mermer denizlikli ve ısıcamlı pvc doğrama yapıldığı, meskende bulunan balkonların kayar cam tekniğinde kapatıldığı, Meskende elektrik, kanalizasyon, merkezi sistem doğalgaz yakıtlı kalorifer tesisatı, kalorifer petek montajı yapıldığı tespit edilmiştir.

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