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    • Emlak&OTO
    • 26.05.2022 10:43
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    • 26.05.2022 10:43
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    140 bin liraya daire fırsatı! 6 Temmuz'da satışa çıkıyor

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Edirne merkezde 2+1 daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    140 bin liraya daire fırsatı! 6 Temmuz’da satışa çıkıyor

    Edirne İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 2+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 140 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 06.07.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Edirne Merkez İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 135 Ada, 14 parsel sayılı, net 62 m² yüzölçümlü, dört normal katlı betonarme bina ve arsası nitelikli ana taşınmazın, 3.kat 10 numaralı bağımsız bölüm mesken vasıflı taşınmazıdır. Söz konusu parsel şehrin eski yerleşim bölgesinde, düşük ve vasat gelir düzeyinin ikarnet ettiği bir lokasyonda, sosyal donatı alanlarına yakın konumludur. Taşınmaz yaklaşık 40 yıllık, asansörsüzdür. Taşınmaz sobalı, 2 oda 1 salon,banyo- wc- balkon bulunan, tadilat görmemiş bakımsız vaziyettedir. Taşınmaz içerisinde kiracı bulunur haldedir. Bodrumda E10 Depo eklentisi mevcuttur. Taşınmazın kaydına Edirne Tapu Müdürlüğünün 24/07/2007 tarih ve 6747 yevmiye numarası ile "3. Derece Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanıdır." şerhi işlenilmiştir.

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    Haberler Emlak&OTO 140 bin liraya daire fırsatı! 6 Temmuz'da satışa çıkıyor
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