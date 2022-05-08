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    • Emlak&OTO
    • 08.05.2022 10:27
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    • 08.05.2022 10:27
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    Edirne'de icradan satılık ucuza daire! Tarih belli oldu

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Edirne Uzunköprü'de 3+1 daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    Edirne’de icradan satılık ucuza daire! Tarih belli oldu

    Uzunköprü İcra Dairesi tarafından Edirne'de bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 299 bin 422 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 14.06.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Edirne İli, Uzunköprü İlçesi, Habibhoca Mah. Bayraktaroğlu mevkii 184 ada 84 parsel sayılı Zemin kat 1 bağımsız bölüm numaralı daire kaloriferli olup 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve 3 adet balkondan ibarettir. Odaların tabanları lam parke, duvarları saten alçı üzeri plastik boyalıdır. Islak hacimler (Mutfak, banyo, Wc) tabanları kalebodur, duvarları fayans kaplıdır. Camları plastiktir. 3/B yapı grubu sınıfıdır. Taşınmazın tam hissesi satılacaktır.

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    Haberler Emlak&OTO Edirne'de icradan satılık ucuza daire! Tarih belli oldu
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