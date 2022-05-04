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    • Emlak&OTO
    • 04.05.2022 10:51
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    • 04.05.2022 10:51
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    Tekirdağ Çorlu'da kaçırılmayacak fırsat! 27 Haziran'da icradan satışta

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Tekirdağ Çorlu'da 3+1 daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    Kaçırılmayacak fırsat! 27 Haziran’da icradan satışta

    Çorlu 4. İcra Dairesi tarafından Tekirdağ'da bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 800 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 27.06.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Kazımiye Mahallesi, 202 ada, 238 parseldeki 3724,65 m2 yüzölçümüne sahip arsa vasfında taşınmaz üzerinde bulunan 20/1860 arsa paylı, A blok, 4.kat, 27 nolu bağımsız bölümdeki mesken nitelikli taşınmaz ihale konusudur.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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    Haberler Emlak&OTO Tekirdağ Çorlu'da kaçırılmayacak fırsat! 27 Haziran'da icradan satışta
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