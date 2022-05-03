Ankara Elmadağ’da bağ yeri mahkemeden satışa çıktı

Elmadağ Satış Memurluğu tarafından Ankara'da bulunan 381 metrekare bağ yeri icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan bağ yeri için 2 bin 287 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan bağ yerinin satış tarihi 07.06.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Ankara İl, Elmadağ İlçe, 198 Ada, 102 Parsel, Karacahasan Mah., taşınmaz vasfı "Bağ" olan 381,24 m² olan taşınmaz, hali vaziyette bağ yeri niteliğinde kadastro parselidir. Taşınmazın kadastro parselinde yola cephesi yoktur. Arazi üzerinde ve çevresinde kuru tarımsal faaliyet yapılmaktadır. Arazinin eğimi %3-5 oranındadır. Taşınmazın bulunduğu alanda elektrik, su, yol gibi belediye hizmetleri bulunmamaktadır. Taşınmaz üzerinde ekonomik değeri olan bir varlık bulunmamakta olup boş vaziyettedir.

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