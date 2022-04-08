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    • Emlak&OTO
    • 08.04.2022 11:51
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    • 08.04.2022 11:52
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    Ankara Sincan'da 1080 metrekare tarla icradan satışa çıktı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Ankara Sincan'da 1080 metrekare tarla fiyatıyla ön plana çıktı.

    Ankara’da 1080 metrekare tarla icradan satışa çıktı

    Ankara Batı İcra Dairesi tarafından Sincan bulunan 1080 metrekare tarla icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarla için 185 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 19 Mayıs 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Taşınmaz aynı ada 4,5,7,9,10 parsellerle birlikte kullanılmaktadır. Taşınmaz üzerinde yer alan yapı 7 parsele bitişik nizamda inşa edilmiş olup birlikte kullanılmaları önerilmektedir. Mevcutta çevresinde yapılaşma ve altyapı kısmen tamamlanmamış durumdadır. Tarlanın yakın çevresinde yer alan imar yolları kısmen açık olup ulaşım özel araçlar ile sağlanabilmektedir .Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu bölge konut kullanım fonksiyonlu gelişmekte olup gelecek dönemde bir artış beklenmemektedir. Bölge genelinde arsalar küçük ve orta yatırımcılar tarafından talep görmektedir. Bölgede yapılaşma yoğunluğu düşük seviyededir. arsa değeri: 178.294 TL bina değeri 8.010 TL toplam değer: 185.000 TL" şeklinde bilirkişilerce rapor tanzim edilerek dosyasına ibraz edilmiştir. Taşınmaz aynı ada 4,5,7,9,10 parsellerle birlikte kullanılmaktadır. Taşınmaz üzerinde yer alan yapı 7 parsele bitişik nizamda inşa edilmiş olup birlikte kullanılmaları önerilmektedir.

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    Haberler Emlak&OTO Ankara Sincan'da 1080 metrekare tarla icradan satışa çıktı
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