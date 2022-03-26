İstanbul'a 2 saatlik mesafede 80 bin liraya daire! Kaçırılmayacak fırsat

Çerkezköy İcra Dairesi tarafından Tekirdağ'da bulunan 31 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 80 bin 600 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 18.05.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Mesken 31,00 m2 net kullanım alanlıdır. Taşınmazın mimari projesinde ortak kullanım alanı ve taşınmazın brüt kullanım alanıyla ilgili bilgi bulunamamıştır. Salon, odalar, mutfak döşeme kaplamaları yapılmamıştır. Zeminler şap olarak bırakılmıştır. Banyo-Wc döşeme ve duvarların kaplamaları yapılmamıştır, şap olarak bırakılmıştır. Duvarlar kaba sıva olarak bırakılmıştır. Tavan döşemeleri yapılmamış olup daire üzerinden direk ahşap oturtma çatı görünmektedir. Pencereler PVC Doğrama ve ısı camlıdır. Giriş kapısı çeliktir fakat daire iç kapılar yerinde mevcut değildir. Mutfak tezgah altı ve üstü dolap mevcut değildir. Dairenin elektrik ve mekanik tesisatı döşenmemiştir. Dairenin teras döşemesi seramik kaplamadır, teras duvarları da 50 cm yüksekliğine kadar seramik kaplamadır. Keşif sırasında meskenin boş olduğu gözlenmiştir, mevcut durumuyla dairenin içinde oturulabilmesi mümkün değildir, dairede ikamet edilebilmesi için eksik inşaat, elektrik ve mekanik tesisat imalatlarının tamamlanması gerekmektedir. Mesken Çerkezköy Belediyesi konut alanı içinde, elektrik, su, çöp toplama gibi belediyenin her türlü hizmetlerinden yararlanır konumdadır. Taşınmaz Çerkezköy Belediyesine kuş uçuşu 500 metre mesafede bulunmaktadır.

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